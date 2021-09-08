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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عار.. تعليق جرئ من سيد عبدالحفيظ على خماسية صن داونز

سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ، إن نادي الزمالك لا يريد الاعتراف بأن الأهلي أفضل فريق في مصر وأفريقيا، مطالبا نادي الزمالك بعدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة.

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قال الكابتن سيد عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن هزيمة النادي الأهلي من ضن دوانز بخماسية كابوس وكان من الممكن الخسارة بأكثر من ذلك، مضيفا أن الأهلي واجهناهم 10 مرات وخسرنا منهم مباراة واحدة وهى الخماسية درس قاسي. 

سيد عبد الحفيظ

سيد عبدالحفيظ يعلق علي خماسية صن داونز


وأكد الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ، أن الهزيمة بخماسية من صن داونز عار، مشيرا إلى أن الخطيب سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل من الاتهامات ضد الأهلي وجماهيره.

سيد عبد الحفيظ


وتابع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ، أنه لا أتعدى اختصاصاتي أبدا وأعرف حدودي جيدا مع أي مدرب.

سيد عبد الحفيظ

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جهز تهنئة الزمالك بالدروي لن ولم نعلنها، مضيفا أن الخطيب سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل من الاتهامات ضد الأهلي وجماهيره.


وأضاف ، أن الأهلي خسر من الزمالك خلال 16 عاما في الدوري مرتين فقط، متابعا أن مباراة الأهلي والزمالك يديرها حكام أجانب.


قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ، إن كل المباريات التي احتاج الاهلي فيها الفوز على الزمالك حقق هذا الأمر، مضيفا أن الذي لم يقدر عليه الزمالك يشكك في نجاح الأهلي.


وأضاف في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن تصريحي تجاه الحكم جهاد جريشة بازالة رقمه من هاتفي مقصودة، متابعا أن النادي الأهلي تعرض لبعض الأخطاء التحكيمية غير العادلة.

وأكد أن سلب لقب نادي القرن من الأهلي ينعكس على الاجيال القادمة، مشيرا إلى أن الفريق المنافس يزرع في نفوس الاجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه على غير الحقيقة.

سيد عبدالحفيظ مدير الكرة النادي الأهلي نادي الزمالك جهاد جريشة

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