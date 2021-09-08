عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

10 تصريحات نارية| سيد عبد الحفيظ يحتل تويتر ..وهذه حقيقة خلافه مع كهربا

الكابتن سيد عبدالحفيظ
الكابتن سيد عبدالحفيظ

حل الكابتن سيد عبد الحفيظ نجم النادي الأهلي الأسبق ومدير الكرة في النادي الأهلي، ضيفا على الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء الأربعاء.


وخلال اللقاء، أطلق الكابتن سيد عبد الحفيظ، عدة تصريحات نارية، تطرق فيها للحديث عن كل الأمور التي تخص النادي الأهلي والكرة المصرية.


كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، حقيقة خلافه مع محمود كهربا لاعب النادي الأهلي.

وأضاف سيد عبد الحفيظ ، :"   طلعت شائعات إني اتخانقت مع محمد عبد المنعم كهربا وضربني"، وتابع ساخرا: "هناك من يرغب في قيام كهربا بضربي عشان ضرب غيري".


وتابع سيد عبد الحفيظ :"  لما ألاقي 2 لاعبين اتخانقوا مع بعض  بدور على حق النادي لأنهم لم يحترموا النادي الأهلي ورئيسه ومدير الكرة واللاعبين  والمدير الفني  وبالتالي لابد من توقيع عقوبة وفق اللوائح ".


وأكمل سيد عبد الحفيظ : "آخر عقوبة على كهربا كانت 200 ألف جنيه لأنه رد على موسيماني رد مش لطيف بالنسبة لنا وتلك العقوبة في شهر فبراير الماضي ".


فيما قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي  حارس مرمى النادي الأهلي مستمر مع النادي الأهلي، مضيفا:" النادي الأهلي ليس نادي استثماري ولكنه نادي بطولات والنادي يحافظ على نجومه".


وأكمل  سيد عبد الحفيظ :" لم نجلب حسام حسن لأن الزمالك كان يتفاوض للحصول عليه من سموحة، والاهلي مش هيدفع 20 او 30 مليون جنيه في لاعب عشان ميروحش في مكان اخر وده مش منطق ".


وأكد الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي ، أن الهزيمة بخماسية من صن داونز عار، مشيرا إلى أن الخطيب سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل من الاتهامات ضد الأهلي وجماهيره.
وتابع انه جمهور النادي الاهلي متربي على أن الخطأ خطأ، ولو نجم نجوم الأهلي مسك جزمة لجمهوره لن يدخل النادي الأهلي مطلقا ".


كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أسباب خسارة النادي الاهلي لبطولة الدوري الممتاز الموسم الماضي .


وقال سيد عبد الحفيظ، أنه :"   من الممكن ان يكون هناك أشياء أخطأنا فيها وركزنا بشكل كبير في بطولة أفريقيا وكانت أولويتنا متجهة نحو بطولة افريقيا، مضيفا:"  أكيد انا أخفقت في بعض الأوقات والتحضيرات خلال الموسم وأكيد كان هناك خطأ فني ".


وتابع سيد عبد الحفيظ: "سيأتي يوم وأترك منصبي في النادي الأهلي ولا يوجد شخص يستمر في منصبه مدى الحياة".


قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، جهز تهنئة الزمالك بالدوري ولن ولم نعلنها، مضيفا أن الخطيب سحب التهنئة من الزمالك بسبب سيل من الاتهامات ضد الأهلي وجماهيره.

 

وأضاف الكابتن سيد عبدالحفيظ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن الأهلي خسر من الزمالك خلال 16 عاما في الدوري مرتين فقط، متابعا أن مباراة الأهلي والزمالك يديرها حكام أجانب.

قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن النادي الأهلي كان بحاجة إلى فترة راحة للفصل بين الموسم السابق واستعدادات الموسم الجديد.


قال الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة في النادي الأهلي، إن نادي الزمالك لا يريد الاعتراف بأن الأهلي أفضل فريق في مصر وأفريقيا، مطالبا نادي الزمالك بعدم تصدير المظلومية بعد كل مباراة.

وأكد الكابتن سيد عبدالحفيظ ، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن سلب لقب نادي القرن من الأهلي ينعكس على الأجيال القادمة، مشيرا إلى أن الفريق المنافس يزرع في نفوس الأجيال القادمة أن لقب نادي القرن حقه على غير الحقيقة.
 

سيد عبد الحفيظ النادي الأهلي مدير الكرة أحمد موسى عبد المنعم كهربا

موضوعات متعلقة

سيد عبدالحفيظ يكشف حقيقة خلافه مع محمود كهربا

ترشيحاتنا

الكشف عن سوزوكي ديزاير 2022 بزيادة سعرية

أخبار المحافظات|انهيار عقار في شبرا الخيمة.. وفاة الطفل إسماعيل السيد.. زوج يحرق زوجته ونجله

أخبار البرلمان|مفاجآت بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين.. وضوابط خاصة للإفراج عن المسجونين

عالم أزهري عن مبادرة صندوق الوقف الخيري: سير على نهج المرسلين

كبّت عليها البنزين وحرقتها| نهاية مأساوية لـ مسنة على يد زوجة ابنها بسوهاج

نشرة التحقيقات|متى تنتهي المنطقة الرمادية بين القاهرة وأنقرة؟..حياة كريمة ليست شعارا فقط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

بعد قرار إقالته.. حقيقة وفاة مدير الأمن العام السعودي

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

هل يترك سيد عبد الحفيظ منصبه في الأهلي؟ رد صريح من مدير الكرة"شاهد"

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

طريقة تفريز عجينة البيتزا .. ووصفات متعددة لتحضيرها في المنزل

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ