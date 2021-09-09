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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

مواطن يناشد مجلس الوزراء لعلاجه من مرض الصدفية

صدى البلد

أرسل القارئ فرج جمعة من محافظة الفيوم، شكواه لخدمة بين الناس بموقع "صدى البلد"، يستغيث فيها بالمسئولين في مجلس الوزراء، لعلاجه من مرض الصدفية.

 

وقال فرج جمعه في شكواه، أنه يعاني من مرض الصدفية، وقام بأخذ الكثير من الأدوية، ولكنه لا يوجد نتيجة من العلاج الذي يأخذه لعلاج الصدفية، ولا يوجد سوي حقن بيولوجية لعلاجه ولكنها باهظة الثمن، ولا يقدر علي شرائها.

 

وناشد فرج جمعة المسئولين بمجلس الوزراء، لتوفر له الحقن البيولوجية لعلاج مرض الصدفية، ويتمنى صرف العلاج علي نفقه الدولة.

 

للتواصل مع القارئ: 01156707472

 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.3.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائمًا على خدمة المواطن أولاً من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويُناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوّه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذًا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع مُتطلباتهم والرد على شكاواهم.

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