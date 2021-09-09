تاريخية.. منتخب مصر للطائرة يخسر لأول مرة أمام كينيا فى بطولة أفريقيا

تعرض منتخب مصر الأول للكرة الطائرة لهزيمة تاريخية أمام كينيا في بطولة أفريقيا المقامة حاليا في رواندا.

وسقط منتخب مصر في فخ الهزيمة أمام كينيا بنتيجة 2-3، في إطار أولى مبارياته بالبطولة الأفريقية للكرة الطائرة المقامة حاليا في رواندا.

وتعد هذه الهزيمة هي الأولى لمنتخب الطائرة المصري أمام كينيا في بطولة أفريقيا.

وتقدم منتخب مصر في المباراة بعد فوزه بالشوط الأول بنتيجة 25-19، لكن منتخب كينيا عاد للمباراة وفاز بالشوط الثاني بنتيجة 25-22.

ثم تقدم منتخب كينيا في المباراة بعد فوزه بالشوط الثالث بنتيجة 25-20، ليتقدم في المباراة بنتيجة 2-1، لكن منتخب مصر عادل النتيجة بعد فوزه بالشوط الرابع بنتيجة 25-18، لتصبح النتيجة 2-2 في المباراة.

ليتم اللجوء إلى شوط خامس حسمه المنتخب الكيني بنتيجة 15-12.

وبهذه النتيجة يحصد منتخب كينيا نقطتين، بينما يحصد منتخب مصر نقطة واحدة بعد الخسارة 2-3.