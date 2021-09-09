سمية الخشاب لـ كريستيانو: أنا في البرتغال ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها من داخل المطار، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة، برسالة الي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، كاتبة: “انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي”.

جدير بالذكر أنه خطف الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الأضواء، في التدريبات التي أقيمت الثلاثاء، في أول ظهور له مع الفريق.

وتألق رونالدو بشكل لافت في التدريبات، حيث ظهر في فيديو تم فيه كشف كواليس ظهوره عبر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد.

اليوم الأول لرونالدو في كارينجتون

تواجد كريستيانو رونالدو في كارينجتون للمرة الأولى بعد انضمامه لمانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف.

والتقى رونالدو بأولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في يوم عاطفي لمهاجم يونايتد الجديد، بعد عودته مجددا.

جاء ذلك بعد أيام قليلة على تسجيل رونالدو هدفين بقميص المنتخب البرتغالي في مرمى المنتخب الأيرلندي ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات.

وفي ظل إيقافه وعدم إمكانية مشاركته في مباراة منتخب البرتغال ضد أذربيجان اليوم، تم السماح لرونالدو بالعودة إلى مانشستر يوم الخميس الماضي.

وفور وصوله إلى كارينجتون اليوم ولقائه بالمدرب الحالي للفريق وزميله السابق في فترته الأولى في يونايتد، التقى رونالدو بزملائه الجدد الذين يواصلون التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي.

وفي ظل إيقافه وعدم إمكانية مشاركته في مباراة منتخب البرتغال ضد أذربيجان، تم السماح لرونالدو بالعودة إلى مانشستر يوم الخميس الماضي.

وفور وصوله إلى كارينجتون ولقائه بالمدرب الحالي للفريق وزميله السابق في فترته الأولى في يونايتد، التقى رونالدو بزملائه الجدد الذين يواصلون التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي.

من جانب آخر، نفت الفنانة سمية الخشاب، ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.



وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر"، "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي 🙏🏼‎#سمية_الخشاب".