عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب لـ كريستيانو: أنا في البرتغال ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة لها من داخل المطار، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

 

وعلقت سمية الخشاب علي الصورة، برسالة الي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، كاتبة: “انا فالبرتغال عندي شويه حاجات هخلصها ولازم نتقابل نشوف الصفقه الجايه هتتم ازاي”.

 

جدير بالذكر أنه خطف الأسطورة البرتغالية، كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد، الأضواء، في التدريبات التي أقيمت الثلاثاء، في أول ظهور له مع الفريق.

 

وتألق رونالدو بشكل لافت في  التدريبات، حيث ظهر في فيديو تم فيه كشف كواليس ظهوره عبر الحساب الرسمي لمانشستر يونايتد.

 

اليوم الأول لرونالدو في كارينجتون

 

تواجد كريستيانو رونالدو في كارينجتون للمرة الأولى بعد انضمامه لمانشستر يونايتد قادمًا من يوفنتوس الإيطالي، هذا الصيف.

 

والتقى رونالدو بأولي جونار سولشاير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، في يوم عاطفي لمهاجم يونايتد الجديد، بعد عودته مجددا.

 

جاء ذلك بعد أيام قليلة على تسجيل رونالدو هدفين بقميص المنتخب البرتغالي في مرمى المنتخب الأيرلندي ليصبح الهداف التاريخي للمنتخبات.

 

وفي ظل إيقافه وعدم إمكانية مشاركته في مباراة منتخب البرتغال ضد أذربيجان اليوم، تم السماح لرونالدو بالعودة إلى مانشستر يوم الخميس الماضي.

 

وفور وصوله إلى كارينجتون اليوم ولقائه بالمدرب الحالي للفريق وزميله السابق في فترته الأولى في يونايتد، التقى رونالدو بزملائه الجدد الذين يواصلون التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي.

 

وفي ظل إيقافه وعدم إمكانية مشاركته في مباراة منتخب البرتغال ضد أذربيجان، تم السماح لرونالدو بالعودة إلى مانشستر يوم الخميس الماضي.

 

وفور وصوله إلى كارينجتون ولقائه بالمدرب الحالي للفريق وزميله السابق في فترته الأولى في يونايتد، التقى رونالدو بزملائه الجدد الذين يواصلون التدريبات استعدادًا لاستئناف الدوري الإنجليزي.

 

من جانب آخر، نفت الفنانة سمية الخشاب، ما تردد حول طلب نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بسبب الصورة الغامضة التي تم نشرها عبر حسابها الخاص على موقع الصور والفيديو إنستجرام مؤخرًا.
 

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها علي "تويتر"، "‏بيان للتوضيح: لم يتم التحقيق معي من قبل النقابة، برجاء من السادة الإعلاميين والصحفيين والمواقع الالكترونية توخي الدقة والحذر من الأخبار المفبركة والأكاذيب التي يصدرها حزب أعداء النجاح واللجان الإلكترونية الممنهجة وكل الشكر والتقدير لنقيبنا المحترم د/أشرف زكي 🙏🏼‎#سمية_الخشاب".

 

الفنانة سمية الخشاب سمية الخشاب كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد

ترشيحاتنا

بعد مرور 19 عاما.. فتاة تقاضي الحكومة بسبب استبدالها عن طريق الخطأ بمولودة أخرى

دعاء تفريج الهم والكرب.. أذكار وأدعية من السنة النبوية رددها عند الضيق

المنتخب الذي لا يقهر. مانشيني يواصل كتابة التاريخ مع إيطاليا

سمية الخشاب لـ كريستيانو: أنا في البرتغال ولازم نتقابل نشوف الصفقة الجاية

البحوث الإسلامية يكشف عن 14 أمرا يجعل الدعاء مستجابا

بشاحن خارق.. فيفو تستعد لإطلاق الإصدار العالمي من هاتف iQOO 8 Pro قريبا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

محمد صلاح مهدد بالغياب عن مباراتى مصر أمام ليبيا بتصفيات المونديال

خالد الجندي يفجر مفاجأة عن فتوى غشاء البكارة .. فيديو

"على اللمبات المكسرة ".. احتفال بأحد الأحياء الشعبية يغضب رواد مواقع التواصل..فيديو

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ