رئيس القابضة للمياه يفتتح ورشة عمل تقييم إدارات التدريب بالشركات التابعة "الرؤية المستقبلية في ظل التحول الرقمي"

افتتح المهندس ممدوح أحمد رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديو كونفراس، ورشة العمل المنعقدة حاليا في مدينة شرم الشيخ و الخاصة بالتقييم السنوى لإدارات التدريب بالشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في اطار التطبيق العملي لتوجهات الدولة الحالية بضرورة تنمية مهارات و بناء قدرات العاملين بالشركات التابعة من خلال تقديم الخدمات و البرامج التدريبية للعاملين ضمن خطة الدولة للتحول الرقمي.

وقال المهندس ممدوح رسلان، أن الشركة تسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحي من خلال الارتقاء بالعنصر البشرى، وتوفير برامج تدريبية متخصصة فى مجالات التشغيل والصيانة وتحلية مياه البحر، ضمن توجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق بضرورة الارتقاء بالعنصر البشري بإعتباره الركيزة الأساسية لأي تنمية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة ( النظرية والعملية و التطبيقية)و التي تساهم في بناء الكوادر المتخصصة و التي يعتمد عليها في إرساء قواعد التنمية.

وأكد أهمية هذا الملتقى السنوى الذي يضم مشاركين من جميع الشركات التابعة، ليهدف إلي صقل المهارات و تبادل الخبرات، وضرورة مشاركة جميع الشركات التابعة في المواد التدريبية التي تعتمد علي توحيد المفاهيم و المهارات والاجراءات لكافة العاملين بالشركات سواء.

وقال اللواء أ ح مهندس سعيد بده رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء، أن الاهتمام بالكوادر البشرية هو اهم دعائم التنمية المستدامة و أن شركة سيناء تدعم و بقوة الخطة الطموحة للتدريب التي تشرف عليها الشركة القابضة، لا سيما فى مجال التحلية والطاقة المتجددة.

ومن جانبها أكدت الاستاذة غادة عبد الوهاب رئيس قطاع تنمية الموارد البشرية، تفعيل دور برامج التدريب الإلكتروني وتكثيف البرامج التدريبية لتبادل الخبرات بين الشركات، تحقيقا لسياسات والأهداف الاستراتيجية لقطاع الموارد البشرية بالشركة القابضة.

ووجهت الشكر للقائمين على العملية التدريبية بالشركة القابضة لحجم الجهد المبذول في تقديم كامل الدعم للارتقاء بمراكز التدريب فى الشركات التابعة.

وأشارت الأستاذة وفاء يوسف، مدير عام التدريب بالشركة القابضة، أن الخطة التدريبية تستهدف تحقيق أعلي معدلات تنمية مهارات ورفع كفاءات العاملين بالشركات التابعة من خلال حزم البرامج التدريبية المختلفة.

و خلال العرض أوضح الأستاذ ياسر حسني مدير إدارة دعم مراكز التدريب ان الإدارة تنفذ الخطة الموضوعة مسبقا للشركات من خلال أعلي معدل أداء وجودة وكذلك المساعدة في تطوير البنية الاساسية لمراكز التدريب للوصول الي المستوي القياسي لتقديم الخدمة.