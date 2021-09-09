الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

الحرس الثوري يستهدف مواقع في العراق

أفادت وسائل إعلام إيرانية وعراقية بأن الحرس الثوري قام باستهداف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق، اليوم الخميس.

كما تناقلت قنوات قريبة من الحرس الثوري الإيراني ونشطاء أكراد، اليوم الخميس، أنباء أن الحرس الثوري الإيراني قصف بطائرات مسيرة وبالمدفعية مواقع للأحزاب الكردية الإيرانية في ناحية سيدكان بمنطقة بالكايتي التابعة لمحافظة أربيل.

وحسب "روداو"، فإن الحرس الثوري استخدم طائرات مسيرة لقصف مناطق من ناحية سيدكان وقضاء جومان يتواجد فيها عناصر بيشمركة تابعون لأحزاب كردستان إيران.

ولا توجد أنباء عن وقوع خسائر بشرية بين المواطنين.

ويأتي ذلك بعد تحذير القائد في القوة البرية للحرس الثوري الإيراني، العميد محمد تقي أوصانلو، من أنه "يجب طرد الجماعات الإرهابية من المنطقة الشمالية للعراق.

وذكر قائد القوات البرية في الحرس الثوري الإيراني محمد باكبور، في تصريحات اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أن "استغلال جماعات مسلحة أراضي إقليم كردستان ضد إيران أمر غير مقبول وسنرد بالشكل المناسب".

وشدد باكبور على أن بغداد وأربيل عليهما "منع المسلحين من استغلال أراضي العراق ضد إيران".