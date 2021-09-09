رسميا.. آرسنال يعلن مدة غياب محمد الننى

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي، مدة غياب الدولي المصري محمد النني لاعب الفريق، بسبب الإصابة.

كان نادي آرسنال، أعلن الأسبوع الماضي، عدم انضمام محمد النني إلى معسكر منتخب مصر لمواجهة الجابون ضمن منافسات الجولة الثانية من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

وقال ميكيل أرتيتا في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي لنادي آرسنال، أن محمد النني يعاني من تمزق عضلي في قدمه اليسرى.

وأشار أرتيتا، إلى أن النني يحتاج من إسبوعين إلى ثلاثة، للعودة إلى تدريبات آرسنال الجماعية.

ويستعد آرسنال، لمواجهة نوريتش سيتي، بعد غدا، السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويتزيل آرسنال، ترتيب الدوري الإنجليزي، بدون رصيد، حيث خسر أول ثلاث مباريات له في البريميرليج، ضد برينتفورد وتشيلسي ومانشستر سيتي.

ارسنال يرفض عرضا من جالاتا سراي للتعاقد مع محمد النني



كانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن نادي آرسنال رفض عرضًا من جالاتا سراي التركي للتعاقد مع محمد النني.

وحسب موقع “ فوتبول لندن” البريطانية، فإن جالاتا سراي كان يرغب في التعاقد مع النني قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية في تركيا، والتي انتهت أمس، الأربعاء.

وأشار الموقع إلى أن جالاتا سراي تقدم بالفعل بعرض لارسنال للتعاقد مع النني، لكن النادي الإنجليزي رفض العرض بسبب المقابل المادي.

وأضاف التقرير أن ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال مُعجب بالنني وأسلوب لعبه، لكن النادي قد يسمح برحيل اللاعب إذا كان المقابل المادي المعروض فيه مناسبًا.

وكان النني قد لعب موسم 2019-2020 على سبيل الإعارة من ارسنال لنادي بشكتاش التركي.