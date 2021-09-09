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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ساحة رأي

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

صدى البلد

في زيارة للعبد لله لمدينة القاهرة منذ خمس سنوات تقريباً وفي ديوان عام إحدى الوزارات قابلني صديق ويشغل موقعاً متميزاً في نفس الموقع وبعد حوار ممتد تم الحديث فيه عن قضايا كثيرة قال صديقي.. جيت في وقتك يا حبيبي وكنت أعتزم الاتصال بك للحديث في أمر هام يهمك هكذا قال واستطرد قائلاً لي عندك هدية ثمينة قلت له خير يا مولانا فقال توجد إحدى الجامعات ذكرها بالاسم ومنها سوف تمنح درجه الماجستير دون عناء وبعدها بعامين بالتمام والكمال سوف تمنح درجة الدكتوراه وكل درجة بألف دولار فقط وهي شهادات معادلة ومعترف بها في مصر ويمكنك تقديمها للحصول علي حافز الماجستير والدكتوراه أسوة بالشباب.. المهم دون تفكير رفضت العرض المشئوم وقلت له هذا دجل وفساد ولا أقبل ذلك. وهكذا حصل الكثيرون على شهادات الماجستير والدكتوراه ويتعاملون بها بل منهم من تبوأ مناصب لايستحقها وتصدروا المشهد وهم لا يعرفون الألف من الكوز الذرة كما يقولون في بلادنا. البيه دكتور والباشا سفيراً للنوايا الحسنة وطويل العمر محكم دولي. مسميات جديدة حصل عليها هؤلاء دون تعب وعناء. وفي تقديري أن كثيراً ممن يسمون أنفسهم بالدكاترة لا علاقة لهم بالبحث وأصوله. لن أتحدث عن دكاكين السبورة ومكاتب منح الشهادات متعددة الأسماء لأتعد ولاتحصي وهي أشبه ماتكون بمصانع بير السلم. ولن أتحدث عن الشهادات المضروبة التي يحصل بموجبها أصحابها علي مميزات لا يستحقونها. مصر البلد الوحيد الذي تنتشر فيه الدرجات العلمية مجهولة المصدر وهي كارثة بكل المقاييس
وخطر يجب مواجهته بكل حزم وحسم. فتشوا عن مصادر
الدكتوراه والماجستير بعد الفحص سترون مالا يسر عدوا ولا حبيبا. وستنتهي فزورة الشهادات المضروبة..
 

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