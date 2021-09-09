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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بطريقة الشيف نورهان ميشيل.. وصفة صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل والسمان المشوي|فيديو

صدور الدجاج بصوص
صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل

قدمت الشيف نورهان ميشيل، اليوم الخميس، خلال برنامج "سفرة دايمة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وصفة "صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل" و “السمان المشوى”.

مقادير وصفة صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل:

نص كيلو صدور دجاج مخلية 

التتبيلة: 

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب عسل أبيض 

ربع كوب مستردة 

ملح وفلفل 

بقدونس مفروم 

زيت زيتون 

بصلة مفرومة 

ربع كوب مرق

3 ملاعق كبيرة كريمة

للتقديم: 

أرز أبيض بسمتي 

بروكلي مسلوق نصف سلقة 

وصفة السمان المشوي: 

2 سمان فريش (حجم متوسط)

مقادير للتبيلة: 

ملعقة صغيرة ثوم 

رشة جوزة الطيب 

ربع كوب ماء بصل 

ثمرة طماطم مبشورة 

ملعقة صغيرة ملح 

ربع كوب زيت 

ربع كيس بهارات للمشويات 

سفرة دايمة السمان المشوى صدور دجاج مخلية وصفة صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل الشيف نورهان ميشيل

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