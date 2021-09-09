بطريقة الشيف نورهان ميشيل.. وصفة صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل والسمان المشوي|فيديو

قدمت الشيف نورهان ميشيل، اليوم الخميس، خلال برنامج "سفرة دايمة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وصفة "صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل" و “السمان المشوى”.

مقادير وصفة صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل:

نص كيلو صدور دجاج مخلية

التتبيلة:

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب عسل أبيض

ربع كوب مستردة

ملح وفلفل

بقدونس مفروم

زيت زيتون

بصلة مفرومة

ربع كوب مرق

3 ملاعق كبيرة كريمة

للتقديم:

أرز أبيض بسمتي

بروكلي مسلوق نصف سلقة

وصفة السمان المشوي:

2 سمان فريش (حجم متوسط)

مقادير للتبيلة:

ملعقة صغيرة ثوم

رشة جوزة الطيب

ربع كوب ماء بصل

ثمرة طماطم مبشورة

ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت

ربع كيس بهارات للمشويات