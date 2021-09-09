بطريقة الشيف نورهان ميشيل.. وصفة صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل والسمان المشوي|فيديو

قدمت الشيف نورهان ميشيل، اليوم الخميس، خلال برنامج "سفرة دايمة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، وصفة "صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل" و “السمان المشوى”.
مقادير وصفة صدور الدجاج بصوص المستردة والعسل:
نص كيلو صدور دجاج مخلية
التتبيلة:
2 ملعقة كبيرة زبدة
ربع كوب عسل أبيض
ربع كوب مستردة
ملح وفلفل
بقدونس مفروم
زيت زيتون
بصلة مفرومة
ربع كوب مرق
3 ملاعق كبيرة كريمة
للتقديم:
أرز أبيض بسمتي
بروكلي مسلوق نصف سلقة
وصفة السمان المشوي:
2 سمان فريش (حجم متوسط)
مقادير للتبيلة:
ملعقة صغيرة ثوم
رشة جوزة الطيب
ربع كوب ماء بصل
ثمرة طماطم مبشورة
ملعقة صغيرة ملح
ربع كوب زيت
ربع كيس بهارات للمشويات