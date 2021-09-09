تنسيق الجامعات 2021 ... نتيجة تقليل الاغتراب خلال 72 ساعة

تنسيق الجامعات 2021 … ينتظر طلاب الثانوية العامة للمرحلتين الأولى و الثانية من التنسيق نتيجة تقليل الاغتراب التي بدأت صباح اليوم والتي ستنتهى يوم الأحد القادم .

موعد نتيجة تقليل الاغتراب

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب والتي انطلقت أمس الأربعاء ستعلن خلال 72 من غلق باب التقديم في المرحلة والذي من المقرر يوم الأحد المقبل.

وأضاف المصدر لـ "صدى البلد"، أن مرحلة تقليل الاغتراب متاحة لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مشيرا إلى أن 65 ألف طالب سجلوا في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات.

تنسيق

قواعد تقليل الاغتراب

الغرض الأساسي من تحويل الطالب، بعد ترشيحه عن طريق مكتب التنسيق، هو تقليل اغتراب الطالب بحيث يلتحق بكلية فى المنطقة الجغرافية (أ)، وليس الغرض من التحويل تغيير رأى الطالب وإعادة ترشيحه فى موقع آخر.

وتنقسم عملية التحويل إلى نوعين:

بالنسبة لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية: يتم تحديد المنطقة الجغرافية (أ) فى التوزيع الجغرافى بأنها المنطقة التى بها مدرسة الطالب فى شهادة الثانوية العامة أو الفنية.

وفى حالة المدارس الداخلية (الرياضية والعسكرية والمتفوقين) ومدارس النيل يعتد بمقر سكن الطالب المدون ضمن بيانات تقدمه فى استمارة الثانوية الحاصل عليها.

يسمح بتحويل الطلاب المستجدين (المرشحين من مكتب التنسيق للعام الجامعى 2021/2022) بين الجامعات الحكومية المصرية لتقليل الاغتراب طبقًا للقواعد المعمول بها فى العام الجامعى الماضى 2020/2021، وذلك على النحو التالى:

يكون التحويل لمرة واحدة فقط.

لا يجوز التحويل بين الكليات التى يكون القبول بها، والترشيح لها على أساس القبول الإقليمى.



(جـ) يسمح للطلاب بالتقدم للتحويل بين الكليات المناظرة وغير المناظرة بالجامعات المصرية لتقليل الاغتراب من خلال التنسيق الإلكترونى بنسبة 10% من الأعداد المقررة للكلية المطلوب التحويل إليها وحسب ترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين فى التحويل، وذلك للشهادة الثانوية العامة، على أن يكون التحويل لمرة واحدة فقط من خلال موقع التنسيق الإلكترونى فقط فى المواعيد التى يحددها مكتب التنسيق، ولن يسمح بإجراء أي تحويلات ورقية مطلقاً، وينتهى عمل مكتب التنسيق بخصوص التحويلات مع إعلان نتيجة التحويلات، وذلك طبقًا لما يلى:

تنسيق

■ التحويل إلى كلية غير مناظرة:

- بالنسبة لطلاب الثانوية العامة المصرية:

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق لكلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ) بالتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، بشرط ضرورة توافر ما يلي:

حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها (انتظام / انتساب موجه)، وفى ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

استيفاء الطالب باقي قواعد القبول بالكلية المطلوب التحويل إليها مثل النجاح في اختبارات القدرات (إن وجدت).

كيف يمكن للطالب التحويل لتقليل الاغتراب

عن طريق التسجيل من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.Tansik.Egypt.gov.eg وإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بالطالب.