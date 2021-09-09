عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: 65 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2021
تنسيق الجامعات 2021

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الخميس أن  65 ألف طالب من طلاب المرحلة الأولى والثانية سجلوا حتى الآن رغباتهم للتحويلات لتقليل الاغتراب.
وأضاف السيد عطا، أن الموقع مستمر فى استقبال رغبات التحويلات حتى يوم الأحد الموافق 12 سبتمبر 2021، مشددًا على أن التحويلات فى حدود النسبة المقررة 10%، مشيرًا إلى أن التحويلات ستكون عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق www.tansik.egypt.gov.eg، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

txt

التعليم العالي : فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية

txt

وزير التعليم العالي: 290 مركز تطعيم بـ لقاح فيروس كورونا في 60 جامعة.. وإدراج 3 جامعات مصرية جديدة في تصنيف التايمز البريطاني |صور


وأوضح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية مستمرة في استقبال الطلاب لمساعدتهم في تحويل تقليل الاغتراب، مُوجهًا بضرورة استمرار التزام جميع الطلاب  بارتداء الماسك الطبي (الكمامة)، حيث إنه لن يُسمح لأي طالب بالدخول لمعامل الحاسب الآلي بالجامعات دون ارتدائها، واتباع التعليمات والإجراءات المُنظمة للعمل بهذه المعامل.

تنسيق الجامعات تقليل الاغتراب التعليم العالي الجامعات الاهلية وزير التعليم العالي

موضوعات متعلقة

التعليم العالي : فتح باب تعديل الرغبات للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية

لطلاب المرحلتين الأولى والثانية خطوة بخطوة.. سجل بـ "تقليل الاغتراب "

التعليم العالي: تقليل الاغتراب والتحويلات ورقيا فقط

ننشر تفاصيل برنامج المعهد المتحد للأبحاث النووية لطلاب العلوم والهندسة في أنحاء العالم

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية .. تفاصيل حول تعديل الحدود الدنيا والمصروفات

التعليم العالى: 25 ألف طالب يسجلون في تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات

سؤال وجواب.. كل ما تريد معرفته عن تقليل الاغتراب في تنسيق الجامعات 2021

وزيرا التعليم العالي والصحة يتفقدان مراكز التطعيم للوقاية من كورونا بجامعة القاهرة

ترشيحاتنا

تقدير دور مصر لإعادة إعمار غزة..لقاء تشاوري بين وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين | صور

فشل كبير لتل أبيب.. مسؤولون بـ إسرائيل يطالبون بمحاسبة المقصرين بواقعة جلبوع

حقيقة لقاء سمية الخشاب وكريستيانو رونالدو في البرتغال

شوبير يكشف الراحلين عن النادى الأهلى.. ويحذر من كارثة بسبب "أجاى"

راتبها 63 ألف دولار.. مدينة أسترالية تقصر مهنة تنظيف الشوارع على النساء

وزيرة التجارة تبحث تفعيل دور اتحاد الغرف التجارية في تنمية الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة 15%.. مفآجات بالجملة لـ أصحاب المعاشات والموظفين بالقانون الجديد

ظهور نتيجة الدور الثاني للدبلومات الفنية 2021 خلال ساعات

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

شاهد... مصر ترسل 3 طائرات عسكرية في ختام جسر المساعدات الإنسانية للسودان

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

بحد أدنى 100 ألف جنيه للأسرة..هدايا بالجملة لـ أسر الشهداء والمصابين تصرف غدا| تفاصيل

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

السجن 10 سنوات لكابتن كرة شهير بتهمة هتك عرض لاعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الضحايا 3 جثث فقط .. قصة عقار شبرا الخيمة المنهار

فنان وموسيقار ورجل أعمال.. من هم أزواج ليلى طاهر الستة؟

3 طائرات عسكرية مصرية تحمل مساعدات إنسانية عاجلة للسودان

تفوق مصري| ختام فعاليات المباريات الحربية بروسيا والصين.. فيديو

فيديو

فيديو جراف| رحالة كروية.. تعرف على مسيرة كارلوس كيروش التدريبية

فيديو جراف| أبطال تحت الـ 30.. مصريون يتصدرون قائمة فوربس 2021

فيديو جراف.. ماذا قال الرئيس السيسي في منتدى مصر للتعاون الدولي

حلمها تعديل الرواتب.. معلومات عن دينا أيمن أول مديرة مصرية في مايكروسوفت

المزيد

ساحة رأي

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

د. دعاء بيرو تكتب: فن التعامل مع الزوج كثير الانتقاد 

جمال قرين يكتب: منظومة التأمين الصحى الجديدة بإسنا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

محمد نوار

العمى!

د.محمود بكري

معركة الوعي (3)

مني أحمد

أفغانستان بين الماضي والحاضر

اﻟﻤﺰﻳﺪ