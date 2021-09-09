تنسيق الجامعات 2021 .. ما هو برنامج جورجيا بـ كلية التجارة؟

تنسيق الجامعات 2021 … مع ظهور نتيجة المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق الخاص بـ طلاب الشهادة الثانوية للعام 2021 ، يتساءل عدد كثير من الطلاب عن ما هي برامج كلية التجارة و كيفية الالتحاق بالشعبة الإنجليزية وما المستندات المطلوبة للعام الجامعي 2021-2022 .

برامج كلية التجارة جامعة القاهرة

كلية التجارة جامعة القاهرة تحتوى على عدة برامج مختلفة أمام طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة والطلاب الوافدين من الخارج وهى :

الدراسة باللغة الإنجليزية

الدراسة باللغة العربية

برنامج جورجيا وهو بالتعاون مع جامعة ولاية جورجيا ، كلية روبنسون للإدارة

برنامج العلوم الإكتوارية وهو بالتعاون مع جامعة سيتي بانجلترا ومعهد الخبراء الاكتواريين بلندن.

جامعة القاهرة

التقديم بـ برنامج جورجيا و اللغة الإنجليزية

كشف الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة جامعة القاهرة ، عن موعد التقديم ببرنامج جورجيا و برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية بالعام الدراسي 2021-2022 .

وقال الدكتور جمال شحاتة خلال تصريح لصدى البلد، إنه تم البدء فى استقبال تقديمات طلاب الشهادة الثانوية والشهادات المعادلة وستنتهى يوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر .

وأضاف الدكتور جمال شحاته ، انه سيتم فتح باب التقديمات لطلاب ig ، عقب الانتهاء من تقديمات طلاب الثانوية العامة مباشرة .

الأوراق المطلوبة للتقديم بـ برنامج جورجيا

يقوم كل طالب بإعداد ملف به صورة لكل من

١-بطاقة الترشيح

٢- شهادة النجاح الثانوية العامة

٣- بطاقة الرقم القومي

٤- صورة شخصية حديثة

٥- نموذج الالتحاق مستوفى البيانات



طلاب ثانوية عامة

الأوراق المطلوبة للتقديم بشعبة اللغة الإنجليزية

يقوم كل طالب بإعداد ملف به صورة لكل من

١-بطاقة الترشيح

٢- شهادة النجاح الثانوية العامة

٣- بطاقة الرقم القومي

٤- صورة شخصية حديثة

٥- نموذج الالتحاق مستوفى البيانات

6- طلب الالتحاق بشعبة الدراسة باللغة الإنجليزية مستوفى ومُوقع من الطالب

مع إيصال سداد فورى بقيمة رسوم التقديم للبرنامج وقدرها 800 جنيه والتى يتم سدادها على لينك الخدمات الالكترونية للطلاب الموجود على موقع الكلية.

https://www.ckes.cu.edu.eg/foc.aspx

طلاب التنسيق

شروط القبول بـ برنامج جورجيا

القبول بكلية التجارة بجامعة القاهرة (او أي جامعة ى)

شرط اللغة الإنجليزية (35 من 50)

هل يمكن الالتحاق لبرنامج شعبة اللغة الإنجليزية و برنامج جورجيا ؟

يمكن الطالب التقديم على أكثر من برنامج خاص في نفس الوقت.

و يتم المفاضلة بين الطلاب المتقدمين للبرامج الخاصة (مجموعة الدارسة باللغة الإنجليزية – جورجيا – اكتوارى) وفقاً للمجموع الاعتباري و هو عبارة عن مجموع الثانوية العامة مضافاً إليه درجة اللغة الإنجليزية.