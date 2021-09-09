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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية .. تعليمات هامة يلتزم بها الطالب عند تسجيل الرغبات

تنسيق الجامعات الأهلية
تنسيق الجامعات الأهلية 2021

قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات تنسيق الجامعات الأهلية .

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الجامعات الأهلية: نظام القبول يقوم على المجموع الاعتباري للطالب

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كل ما تريد معرفته حول فتح تعديل الرغبات في تنسيق الجامعات الأهلية


لذا قد تقرر فتح باب تعديل الرغبات في تنسيق الجامعات الأهلية للطلاب الذين تقدموا للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة)، بدءًا من الساعة 5 مساءً اليوم الخميس 9 سبتمبر ، ولمدة 48 ساعة، تنتهي الساعة 5 من مساء السبت  القادم الموافق 11 سبتمبر، وذلك في ضوء الحد الأدنى المعدل الذي أقرته اللجنة العليا لتنسيق الجامعات الخاصة والأهلية برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أنه تقرر استمرار تقدُم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني.

تنسيق الجامعات الأهلية 

ويوجد بعض التعليمات الهامة التي تخص التسجيل:


- يرجى التسجيل في تنسيق الجامعات الاهلية باستخدام جهاز حاسب آلي وعدم استخدام التليفون المحمول لضمان نجاح عملية التسجيل

- من قام بالتسجيل المبكر على موقع تنسيق الجامعات الاهلية في إحدى الجامعات المصرية الأهلية، عليه مراجعة وتحديث واستكمال بيانات التسجيل بالدخول بالبريد الإلكتروني (اسم المستخدم) وبالرقم القومي (كلمة المرور). وعليه إعادة تحديد واختيار كلمة مرور جديدة له.

- يستطيع الطالب المسجل لأول مرة في تنسيق الجامعات الاهلية أو الذي سجل من قبل، بتحديث بياناته وتعديل الرغبات حتى موعد انتهاء التسجيل(وسيعلن عنه في حينه)

- يجب أن يكون البريد الإلكتروني للطالب مفعل وصالح للاستخدام قبل البدء في خطوات التسجيل، حيث أنه هو الوسيلة الأساسية للتواصل مع الطالب

- لا يمكن تكرار أي من البريد الإلكتروني أو الرقم القومي الخاص بالطالب في بيانات التسجيل حيث أنها بيانات مميزة لكل طالب.

- يتم إدخال جميع الارقام بعد تحويل لوحة المفاتيح للكتابة باللغة الإنجليزية.

- الطالب مسؤول مسئولية كاملة عن صحة ودقة البيانات المسجلة.

- تأكد من كتابة الاسم والرقم القومي كما هو وارد بشهادة الميلاد

- يجب الاحتفاظ بكلمة السر وعدم إفشائها لأي شخص حتى لا يتم تعديل بياناتك دون علمك

- يحق للطالب التسجيل في عدد يصل إلى 20 رغبة، وتكون كل رغبة محددة باسم الجامعة واسم البرنامج طبقا لما هو موضح في الملف المرفق pdf (أضغط هنا)

- سيتم مراجعة أوراق الطلاب المرفوعة على موقع تنسيق الجامعات الأهلية ، ومراجعتها بشكل مبدئي، وسيتعرض الطالب الذي يرسل بيانات غير صحيحة للمحاسبة القانونية

تنسيق الجامعات الأهلية 

وتأتي مصاريف الجامعات الأهلية 2022 على النحو التالي :-

 

كلية الطب بسعر 105 آلاف جنيه.
كلية طب الأسنان بسعر 97 ألف جنيه.
كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بسعر 39 ألف جنيه.
كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بسعر 43 ألف جنيه.
كلية اللغات التطبيقية بسعر 43 ألف جنيه
كلية الفنون الجميلة بسعر 50 ألف جنيه.
كلية العلوم الهندسية بسعر 69 ألف جنيه.
كلية علوم وهندسة الحسابات بسعر 69 ألف جنيه.
كلية العمارة بسعر 69 ألف جنيه.
كلية العلوم الصيدلية بسعر 85 ألف جنيه
كلية العلاج الطبيعي بسعر 63 ألف جنيه
كلية علوم وهندسة المنسوجات بسعر 58 ألف جنيه.

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تنسيق الجامعات الأهلية 2021 .. تعرف على البرامج الدراسية والمصاريف وطرق التقديم

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رئيس جامعة الملك سلمان يكشف سر انخفاض الحد الأدني عن الجامعات الأهلية


كلية الزراعات الصحراوية بسعر 43 ألف جنيه.
كلية علوم التمريض بسعر 31 ألف جنيه.
كلية الدراسات القانونية بسعر 45 ألف جنيه
كلية العلوم الإدارية بسعر 46 ألف جنيه.
كلية السياحة والضيافة بسعر 40 ألف جنيه.
كلية الإنتاج الإعلامي بسعر 50 ألف جنيه.
كلية الصناعات التكنولوجية بسعر 39 ألف جنيه.
كلية العلوم الأساسية المتقدمة بسعر 48 ألف جنيه.
كلية الغذاء والصناعات الغذائية بسعر 43 ألف جنيه.

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بعد خفض الحد الأدنى.. تعرف على تنسيق الجامعات الأهلية 2021

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تنسيق الجامعات الأهلية يكشف موقف الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول

وننشر الحد الأدنى للجامعات الأهلية (الجلالة- العلمين – المنصورة الجديدة) + سيناء:


الطب البشري : 82%
طب الأسنان : 79%
الهندسة : 65%
علوم الحاسب : 62%
العلاج الطبيعي- الصيدلة : 78%
الطب البيطري : 73 %
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي : 55%
الاقتصاد والإدارة – الاقتصاد والعلوم السياسة : 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية – الآداب : 55%
تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 
التكنولوجيا الحيوية – تكنولوجيا العلوم الصحية : 59%
الفنون التطبيقية علمي : 59%
العلوم الأساسية : 58%

تنسيق الجامعات الأهلية 

كما ننشر خفض الحد الأدني لكليات جامعة الملك سلمان :

 

الطب البشري 80 %
الهندسة 63%
الإعلام – لغات وترجمة - الفنون التطبيقية أدبي - فنون  أدبي 55%
الاقتصاد والإدارة - الاقتصاد والعلوم السياسة 55%
التربية – السياحة – الزراعة – الحقوق – التمريض –الآثار- علوم سينمائية 
علوم الحاسب 60%
التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية 58%
الفنون التطبيقية علمي -  فنون علمي 58%
طب الأسنان 77%
العلاج الطبيعي- الصيدلة 76%
الطب البيطري 70%
العلوم الأساسية 56%

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