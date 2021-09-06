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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الجامعات الأهلية يكشف موقف الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى للقبول

موقف الطلاب الذين
موقف الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى المطلوب

يعد رابط التقديم في الجامعات الأهلية 2021، من أكثر الكلمات البحثية على محرك البحث الشهير جوجل، منذ إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لذلك يستعرض موقع "صدى البلد"، موقف الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى المطلوب للقبول بالجامعات الأهلية الأربع، وكيفية التقديم لها وموعد إعلان نتيجة التقديم و الطلاب المسموح لهم بالتقديم فيها.

 

وأعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية ، عن موقف الطلاب الذين لم يستوفوا الحد الأدنى المطلوب للقبول بالجامعات الأهلية الأربع، أنه سيتم إبلاغ الطالب الذي لم يستوف الحد الأدنى المطلوب للقبول برفض ترشيحه في أسرع وقت ممكن.

 

موعد إعلان نتيجة توزيع الطلاب على الجامعات الأهلية 2021

ووفقا للخطة الزمنية التي تم وضعها وزارة التعليم العالي، للتقديم في الجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) فإن نتيجة التوزيع على الكليات سيتم الإعلان عنها يوم 9 سبتمبر الجاري حيث تم تسجيل الرغبات خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 5 سبتمبر الجاري على أن يظل باب التقديم مفتوحا أمام الطلاب حتى نهاية ظهور نتائج طلاب الثانوية العامة دور ثان ليتمكنوا من الالتحاق بالكليات الراغبين في دراسة علومها خلال العام الدراسي المقبل (2021-2022) حيث تم تسجيل 25 رغبة محددة باسم الجامعة والبرنامج الراغب في دراسته.

 

رابط التقديم في الجامعات الأهلية 2021 في مصر

خصصت وزارة التعليم العالي موقعا إلكترونيا للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية والراغبين في تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات الأهلية (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) من خلال هذا الرابط ( من هنا ) حيث يتم تسجيل رغبات الطلاب المتقدمين وفقا لتنسيق الخاص بها حيث يقوم الطلاب بإدخال 25 رغبة حيث يتم توزيع الطلاب وفقا للنظام الآلي المعترف به للتوزيع بالجامعات وتيم التفضيل وفقا للمجموع والأماكن الشاغرة بالكلية التي يرغب الطالب في الالتحاق بها للعام الدراسي المقبل (2021-2022) حيث قبلت الطلاب الحاصلين على 83% للكلية الطب البشري و 75 % للكلية الهندسة.

 

الطلاب المسموح لهم بالتقديم في الجامعات الأهلية 2021 المصرية

يمكن من خلال رابط التقديم في الجامعات الأهلية 2021 (الملك سلمان، الجلالة، العلمين، المنصورة الجديدة) تقديم طلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة لها خلال العامين الجاري والماضي والطلاب الوافدين من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والشهادات المعادلة خلال الأعوام الخمسة الماضية حيث يتم التقديم وفقا للبيانات التي سجلها الطالب عبر موقع التقديم مسبقا والتي سيتم محاسبته عليها قانونا في حالة ثبات عدم صحتها.

الجامعات الأهلية 2021 تنسيق الجامعات نتائج طلاب الثانوية العامة دور ثان وزارة التعليم العالى الراغبين في تقديم أوراقهم للالتحاق بالجامعات الأهلية

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