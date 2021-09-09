وزير العمل الليبي: 200 عامل مصري يدخل بلادنا يوميا

قال الوزير علي العابد الرضا، وزير العمل الليبي، أن المشروعات التي ستنطلق في ليبيا ستعيد العمالة المصرية بكثافتها إلى ليبيا، مؤكدا أنه سيكون هناك تنظيم لعملية تحويل الأموال بين مصر وليبيا مع البنك المركزي المصري.

وأضاف علي العابد الرضا، خلال حوار له لبرنامج “حقائق وأسرار” عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تكاتف دولي لدعم ليبيا في المرحلة الحالية.

وتابع علي العابد الرضا، أن دخول العامل بطريقة غير شرعية يجعله يعيش في جو غير مستقر، مؤكدا أنه يدخل ما لا يقل عن 200 عامل مصري يوميا.

نحاول تسهيل الأجراءات بالنسبة للعمالة المصرية

وأشار الرضا، إلى أنه نحاول تسهيل الأجراءات بالنسبة للعمالة المصرية المتدفقة إلى ليبيا، و توفير الجو المناسب للعمل والذي سيجهض أي صراع مسلح.



