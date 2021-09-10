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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية الشيوخ تكشف سبب انخفاض معدل التضخم فى مصر

معدلات التضخم
معدلات التضخم

قال أحمد سمير عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس الشيوخ، إن سبب انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أغسطس بنسبة 0.1% هو استمرار جهود خطة الإصلاح الاقتصادي فالدولة مازالت تحافظ على استقرار متوسط اسعار السلع في السوق المصرى.

 

واكد “سمير” فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، ان الدولة المصرية مازالت مستمرة فى خططها لتقليل معدلات البطالة، لافتا الى أن استقرار الاسعار يعكسة الصعود والهبوط فى معدلات التضخم والدولة استطاعت تجابه تاثيرات فيروس كورونا الاقتصادية بقوة وإنخفاض معدلات التضخم خلال الاربع سنوات الماضية دلاله كبيرة على ذلك.

 

واشار عضو مجلس الشيوخ الى أن الخطة التى اتبعتها مصر عام 2016 مكنتها من الوقوف صامدة امام التحديات التى كانت تواجهها من تحرير سعر الجنية لخفض سعر الفائدة وغيرها، لافتا الى ان مصر الان تشهد عملية الاصلاح الهيكلى  وذلك يمكن مصر من السير قدمنا فى الطريق الصحيح بشأن التنمية المستدامة.

 

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء كشف عن انخفاض معدل التضخم الشهري خلال أغسطس بنسبة 0.1%.


وأوضح انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية خلال اغسطس  الماضي 114.3 ليسجل   نقطة مقارنة  بنحو 114.4 خلال يوليو 2021.

 

وكان معدل التضخم الشهري في مصر قد ارتفع في يوليو بنسبة 1%، وفي يونيو بنسبة 0.3%، وفي مايو بنسبة 0.6%،و في إبريل بنسبة 1.2%، مقارنة بشهر  مارس الذي كان مرتفعا بنسبة  0.6% مقارنة بشهر فبراير الذي كان مرتفعا  بنسبة 0.1% خلال فبراير.

 

وسجل معدل التضخم الشهري انخفاضا في يناير بنسبة 0.4%، عن شهر  ديسمبر 2020والذي كان متراجعا بنسبة 0.5%،  بينما كان مرتفعا في نوفمبر بنسبة 1.1%، كما كان مرتفعا في أكتوبر 2.3%.

انخفاض معدل التضخم خطة الإصلاح الإقتصادي متوسط اسعار السلع السوق المصري تقليل معدلات البطالة

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