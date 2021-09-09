تفاصيل مشاريع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة.. وزير الإنتاج الحربي يوضح

شرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الإنتاج الحربي، تفاصيل مشاريع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة.

وأوضح وزير الإنتاج الحربي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر"،:" منذ عام 97 نقوم بإنشاء مصانع لتدوير المخلفات، لافتا إلي أن حجم المصانع بلغ 65 مصنعا.

وأردف الوزير:" دورنا في علاج المخلفات هو إقامة المحطات الوسيطة وخلايا دفن المخلفات".

وأضاف:" في عام 2019 كانت هناك نقلة نوعية في مجال تدوير المخلفات من خلال توجيه الرئيس السيسي بصياغة مشروع قومي لتدوير المخلفات بتكلفة إجمالية تصل لـ 4.8 مليار جنيه".

واستطرد:" ننفذ مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة مصنعا هو الأول من نوعه داخل مصر يقوم بتحويل المخلفات الى طاقة، مضيفا:" المصنع من المتوقع أن يستقبل 1200 طن يقوم بتحويلها لـ 400 ميجا كهرباء.