فيتنام.. غادة والي تكشف تفاصيل تعارفها على حسن أبو الروس

روت غادة والي، مصممة الجرافيك، تفاصيل تعارفها على زوجها الفنان حسن أبو الروس، قائلة: “إحنا اتقابلنا في فيتنام مش في مصر".



وأوضح “حسن أبو الروس” خلال حوارها ببرنامج “معكم منى الشاذلي” المذاع على قناة “سي بي سي”،:، أنه يعشق التنقل والسفر، متابعا:" بحب أروح أماكن غريبة وبلاد غريبة..كان فيه رحلة بالصدفة هي كمان كانت فيها وبدأت رحلة التعارف".



من جانبها قالت غادة والي، مصممة جرافيك، زوجته :" متوقعناش إن الفرح يبقى ترند بالشكل دا..إحنا كنا عايزين نفرح بس".

ويكشف أحدث عروسين في الوسط الفني خلال اللقاء، كواليس خاصة عن حفل زفافهما، الذي أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إقامته داخل أحد الملاهي الشهيرة في القاهرة، وموقف الأهل وأصدقائهما المقربين من ذلك.

كما تحدثت العروس عن بداية معرفتها بزوجها حسن أبو الروس، وكيف كانت تتعجب من أفعاله في بداية تعارفهما.

