قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة عمل عجينة السكر اللينة أو الفوندان.
طريقة عمل عجينة السكر اللينة او الفوندان...
مقادير..
عجينة السكر
3كوب سكر بودرة
كيس مارشميلو
2ملعقة ك سمن نباتي
2ملعقة ك ماء
1 ملعقة ك نشاء
طريقة تحضير عجينة السكر..
1-نأتي بوعاء زجاجي عميق وندهن قاعه بالسمن
2-نضع داخله المارشميلو ونضيف الماء وندخله الميكروويف 50 ثانية
3-نخلط المارشميلو بملعقة معدنية مدهونة بالسمن حتى لايلتصق فيها
4-نعيد المارشميلو للميكروويف 15 ثانية أخرى ثم نخرجه ونخلطه
5-نضيف كوب واحد من السكر للمارشميلو ونخلطه جيدا
6-ثم نضيف المزيد من السكر للخليط بالتدريج مع استمرار التحريك حتى يتكون لدينا خليط مثل العجين
7-ندهن السطح الذي سنعجن عليه بقليل من السمن ونخلط ماتبقى من السكر مع النشاء
8- نضع العجينة على السطح ونضيف اليها السكر المخلوط بالنشاء
9-ندهن يدينا بالسمن ونبدأ بالعجنحتى تتكون عجينة لينة وملساء
10-نضع العجينة في كيس نايلون خالي من الهواء ونضعها داخل وعاء آخر محكم الاغلاق
11-نضعها في البراد حوالي 8 ساعات قبل البدء باستعمالها.