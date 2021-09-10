قدم الشيف اسامة السيد عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ؛ طريقة عمل عجينة السكر اللينة أو الفوندان.

طريقة عمل عجينة السكر اللينة او الفوندان...



مقادير..

عجينة السكر

3كوب سكر بودرة

كيس مارشميلو

2ملعقة ك سمن نباتي

2ملعقة ك ماء

1 ملعقة ك نشاء

طريقة تحضير عجينة السكر..

1-نأتي بوعاء زجاجي عميق وندهن قاعه بالسمن

2-نضع داخله المارشميلو ونضيف الماء وندخله الميكروويف 50 ثانية

3-نخلط المارشميلو بملعقة معدنية مدهونة بالسمن حتى لايلتصق فيها

4-نعيد المارشميلو للميكروويف 15 ثانية أخرى ثم نخرجه ونخلطه

5-نضيف كوب واحد من السكر للمارشميلو ونخلطه جيدا

6-ثم نضيف المزيد من السكر للخليط بالتدريج مع استمرار التحريك حتى يتكون لدينا خليط مثل العجين

7-ندهن السطح الذي سنعجن عليه بقليل من السمن ونخلط ماتبقى من السكر مع النشاء

8- نضع العجينة على السطح ونضيف اليها السكر المخلوط بالنشاء

9-ندهن يدينا بالسمن ونبدأ بالعجنحتى تتكون عجينة لينة وملساء

10-نضع العجينة في كيس نايلون خالي من الهواء ونضعها داخل وعاء آخر محكم الاغلاق

11-نضعها في البراد حوالي 8 ساعات قبل البدء باستعمالها.