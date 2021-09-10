نقابة الصيادلة تحذر المواطنين من شراء الأدوية عبر المواقع الإليكترونية

حذر الدكتور محمد الشيخ؛ نقيب الصيادلة؛ من شراء الأدوية من خارج الصيدليات، لافتا إلى أن الأمر ينطوي على خطورة كبيرة وقد يسبب مشكلات صحية شديدة.

وقال الشيخ في تصريحات لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "خلال أزمة كورونا ظهرت مواقع إلكترونية لبيع الدواء واستغلوا حاجة الناس وخوفهم من الوضع وبدأوا في تداول أدوية مهربة غير خاضعة للرقابة".

وأضاف: "خلال الأزمة بعض الأطباء أغلقوا العيادات وكان هناك اجتهادات موجودة؛ والصيادلة أدو دور كبير وهناك أدوية تصرف بدون روشتة وهناك أدوية أخرى لابد من وصفة طبية وكان الصيادلة يتعاملون في حدود الأدوية المسموح بتداولها".

وتابع: "بيع الدواء خارج الصيدلة مشكلة؛ الدواء خاضع للإشراف والرقابة في الصيدلية؛ واتشار دواء خارج الصيدلية هي المشكلة وبعض المراكز الصحية تقوم بتوزيع أدوية تخسيس أو أدوية تخصيب والناس تسعى لأي حل".

وأكمل: "أنصح أي مواطن بشراء الدواء من الصيدلية فقط وأي مكان أخر قد يكون مغشوش أو مزيف يتسبب في مشكلات صحية كبيرة".

واختتم: "أطالب بتشديد الرقابة ووزارة العدل دعت ممثلين من هيئة الرقابة على الأدوية والصحة لتغليظ العقوبات المخالفين ومروجي الأدوية المزيفة".