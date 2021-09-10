عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقابة الصيادلة تحذر المواطنين من شراء الأدوية عبر المواقع الإليكترونية

صدى البلد

حذر الدكتور محمد الشيخ؛ نقيب الصيادلة؛ من شراء الأدوية من خارج الصيدليات، لافتا إلى أن الأمر ينطوي على خطورة كبيرة وقد يسبب مشكلات صحية شديدة.

وقال الشيخ في تصريحات لبرنامج "التاسعة" المذاع على القناة "الأولى": "خلال أزمة كورونا ظهرت مواقع إلكترونية لبيع الدواء واستغلوا حاجة الناس وخوفهم من الوضع وبدأوا في تداول أدوية مهربة غير خاضعة للرقابة".

وأضاف: "خلال الأزمة بعض الأطباء أغلقوا العيادات وكان هناك اجتهادات موجودة؛ والصيادلة أدو دور كبير وهناك أدوية تصرف بدون روشتة وهناك أدوية أخرى لابد من وصفة طبية وكان الصيادلة يتعاملون في حدود الأدوية المسموح بتداولها".

وتابع: "بيع الدواء خارج الصيدلة مشكلة؛ الدواء خاضع للإشراف والرقابة في الصيدلية؛ واتشار دواء خارج الصيدلية هي المشكلة وبعض المراكز الصحية تقوم بتوزيع أدوية تخسيس أو أدوية تخصيب والناس تسعى لأي حل".

وأكمل: "أنصح أي مواطن بشراء الدواء من الصيدلية فقط وأي مكان أخر قد يكون مغشوش أو مزيف يتسبب في مشكلات صحية كبيرة".

واختتم: "أطالب بتشديد الرقابة ووزارة العدل دعت ممثلين من هيئة الرقابة على الأدوية والصحة لتغليظ العقوبات المخالفين ومروجي الأدوية المزيفة".

ترشيحاتنا

عقب رحيله بدون مقابل .. الأهلي يوجه رسالة شكر لـ مروان محسن

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

نقابة الصيادلة تحذر المواطنين من شراء الأدوية عبر المواقع الإليكترونية

بايدن يفرض لقاح كورونا على نحو 80 مليون أمريكي

شيخ الأزهر ينعى رجل الأعمال محمود العربي

الأوفر برايس يرفع أسعار نيسان صني | تفاصيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

شاهد.. أحدث صور لسد النهضة الإثيوبي

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

بحر شر.. مطرب المهرجانات حودة بندق يتعرض لحادث مروع

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ