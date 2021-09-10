الصحة توضح كيفية التسجيل للحصول على لقاح كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان مطالبتها للمواطنين بالتسجيل على البوابة الإلكترونية لحجز وتسجيل الحصول على لقاح كورونا.

وقالت وزارة الصحة والسكان: "الحصول على اللقاح يحميك ويحمى أسرتك من العدوى وأعراضها الخطيرة".

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home



وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

نسخة اندرويد

‏https://bit.ly/2MHG97L

نسخة ايفون

‏https://apple.co/3gURgYJ