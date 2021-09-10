حصر المحال غير المرخصة فى كفر شكر بالقليوبية

شنت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة كفر شكر فى القليوبية حملة لحصر المحلات غير المرخصة والإشغالات لراحة وخدمة المواطنين وذلك فى اطار تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

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وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس مركز ومدينة كفر شكر ان الحملة استهدفت المرور على الوحدة المحلية بقرية كفر تصفا لمراجعة تراخيص المحلات التجارية والاعلانات الغير المرخصة والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على حياة المواطنين وراحتهم وخدمتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين.

وشدد رئيس مدينة كفر شكر على استمرار الحملات بكافة قرى الوحدات المحلية والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ومراجعة شروط التراخيص والتعديات وحالة النظافة ورفع القمامة والتأكد من مدى انتظام العمل وحسن استقبال المواطنين.

من ناحية اخرى تابع الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية أعمال إزالة أسوار خرسانية على مساحة خمسة أفدنة بناحية بطئ طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بقليوب، برفقه المهندس ياسر مرعي مدير الشؤون الهندسية بالمحافظة وأحمد جمعة نائب رئيس مدينة قليوب.

ووجه نائب المحافظ بإيقاف الأعمال بعدد من التراخيص بناحية حوض القيط لمخالفتها شروط الترخيص ، كما وجه بإحالة المختصين بالإدارة الهندسية والتنظيم بمجلس مدينة قليوب إلى التحقيق لتقاعسهم عن أداء وظيفتهم.

وخلال الجولة شدد نائب محافظ القليوبية على ضرورة التفتيش والمتابعة المستمرة لأعمال البناء، مشيرا إلى أن اللجنة العليا لإدارة منظومة العمران المشكلة بقرار المحافظ تتابع بصورة مستمرة كافة أعمال التراخيص التحقق من مطابقتها لصحيح القانون.

من جانبها أطلق الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة في القليوبية ، شارة بدء فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي بمحافظة القليوبية.

وأثناء انطلاق المبادرة، قام الفريق الطبي بالوحدة بإجراء الفحوصات الطبية لوكيل وزارة الصحة والدكتورة سعاد حتاتة، وكيل مديرية الصحة، والدكتورة نجلاء مهدي، مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية، والذين قدموا لهم الشكر على الجهود المبذولة للحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح وكيل صحة القليوبية أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة وغير السارية، ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مرضية ومضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، وذلك من خلال متابعة الحالة الصحية للمرضي بشكل آمن، والتي تستهدف جميع المواطنين فوق عمر ٤٠ عاما، والمواطنين من عمر ١٨ حتى ٤٠ عاما ممن يعانون من ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع نسبة السكر في الدم عن المعدلات الطبيعية، ويتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمستهدفين، وصرف العلاج اللازم لهم بشكل دوري.

وشدد على ضرورة الكشف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، مع تقديم التوعية الصحية للمواطنين.

وقال إنه تم تحديد عيادات ثابتة في 159 وحدة بمختلف الإدارات الصحية لتغطية جميع أنحاء المحافظة، كما تم توفير القوى البشرية من الأطقم الطبية والإدارية اللازمة للمبادرة، كما تقدم 25 وحدة خدمات قياس السكر التراكمي لاكتشاف ومتابعة مرضى السكري والدهون الثلاثية والكوليسترول في الدم.