مؤتمر موسع بالدقهلية.. حوار مفتوح مع المزارعين حول سبل تطبيق بنود بروتوكول تأهيل المساقى والرى الحديث ودور الجمعيات الزراعية

- مؤتمر موسع لمحافظة الدقهلية بشأن تنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث



- حوار مفتوح مع المزارعين حول سُبل تطبيق بنود بروتوكول تأهيل المساقى والرى الحديث ودور الجمعيات الزراعية



- عرض لحجم الاستفادة من التحول للري الحديث وانعكاس ذلك الإيجابي على المزارعين



- الترتيب لعقد ندوات بالجمعيات الزراعية والوحدات الإعلامية بمحافظة الدقهلية لشرح الآلية كاملة للمشروع





في إطار توجيهات القيادة السياسية بتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية وترشيد استخدامها وتعظيم العائد منها لتحقيق أعلي إنتاجيه للمحاصيل الزراعية بما يعود بالنفع على المزارعين ، وفي ضوء سياسات وزارة الموارد المائية والرى والتى تستهدف تحقيق التطوير الشامل للمنظومة المائية سواء علي مستوي شبكة المجاري المائية أو علي المستوي الحقلي من خلال تأهيل الترع والمساقي بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الري الحديث واستخدام تطبيقات الري الذكي في الأراضي الزراعية.

وجه الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري بعقد سلسلة من المؤتمرات المشتركة بين وزارتى الرى والزراعة والمحافظات وجميع الجهات المعنية بتنفيذ مشروع تأهيل المساقي والتحول للري الحديث .. فقد تم عقد المؤتمر الموسع الأول المشترك بين وزارتي الري والزراعه بمحافظة الدقهلية لتفعيل القرار الوزاري المشترك رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢١ بشأن تعميم نظم الرى الحديث ، وذلك بالقاعة الكبرى بمبنى محافظة الدقهلية.

وقد حضر المؤتمر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري ، والمهندس شحته إبراهيم مساعد وزير الري للمشروعات القومية ، والمهندس عبد اللطيف خالد مستشار الوزارة للري الحديث ، والمهندس عبد السلام جابر رئيس الادارة المركزية للرى بالدقهلية ، والمهندس فوزي الحضري وكيل وزارة الزراعة ، كما حضر الندوة عدد من نواب محافظة الدقهلية وممثلي وزارات الري والزراعة والمالية والوحدات المحلية والبنك الأهلي والبنك الزراعي وعدد من مزارعي الدقهلية ورؤساء الجمعيات الزراعية.

وصرح الدكتور عبد العاطى أن هذا المؤتمر يأتى في إطار خطة الوزارة لتنفيذ المشروع القومى للتحول لنظم الرى الحديث وتأهيل المساقى بالتعاون التام مع كافة الجهات المعنية ، مشيراً الى أن هذا المشروع العملاق يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، وتأهيل المساقى في جميع الأراضى القديمة.

وقد تم خلال اللقاء شرح القرار الوزاري المشترك وآليات تفعيله ، وكذلك بروتوكول التعاون بين الوزارات المعنية ، والإجابة على جميع استفسارات المزارعين حول كيفية التطبيق والتنفيذ ودور الجمعيات الزراعية ، وعرض حجم الاستفادة من التحول للري الحديث وانعكاس ذلك الايجابى على المزارعين ، كما تم الاتفاق علي عقد ندوات بالجمعيات الزراعية والوحدات الإعلامية بالمحافظة وذلك عن طريق فرق التوجيه المائي التابعة لوزارة الرى لشرح الآلية كاملة للمشروع والرد على كافة الاستفسارات ، وقد أبدى جميع الحضور الاستعداد لتنفيذ المشروع والقناعة بأهميته والجهود التي تبذلها الدولة في مصلحة المزارع المصري.