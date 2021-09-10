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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

"من سيربح المليون" يضعه في المقدمة..

سر اختيار جورج قرداحي وزيرا للإعلام اللبناني

صدى البلد

منذ أن ربط الإعلامي جورج قرداحي حزام مقعده في الطائرة، وبدأت الطائرة التحرك من العاصمة البرتغالية لشبونة، في طريقها إلى دبي، رن جرس الهاتف، ويرد قرداحي: الو.. وجاء الصوت عبر الهاتف: مبروك معالي وزير الإعلام الجديد.. تم اختيارك وزيراً للإعلام في الحكومة الجديدة التي يرأسها نجيب ميقاتي.

من هو جورج قرداحي؟

إعلامي وسياسي لبناني، ولد في قرية فيطرون في قضاء كسروان في محافظة جبل لبنان عام ١٩٥٠، وهو متزوج ولديه ثلاثة أبناء هم غبريال، باميلا وباتريسيا، حاصل على إجازة بالحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية.

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نجلاء بدر تهنىء جورج قرداحى بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان

مسيرة إعلامية مشرقة للمثقف

بدأ جورج قرداحي مسيرته الإعلامية من تلفزيون لبنان الرسمي، ثم عمل صحفياً في صحيفة "لسان الحال" قبل أن ينضم في عام 1979 إلى فريق إذاعة مونت كارلو في باريس، ليحقق معها شهرة واسعة استمرت حتى عام 1992، وتسلم خلالها منصب رئيس التحرير في الإذاعة. بعدها انتقل قرداحي إلى رئاسة تحرير إذاعة الشرق في باريس، التي قضى معها عامين من مشواره الإعلامي لينضم في عام 1994 إلى إذاعة "mbc fm" في لندن التي كانت تمر حينها بظروف قاسية، إلا أن قرداحي استطاع أن يعبر بها إلى بر الأمان، قبل أن تأتي النقلة النوعية في حياته أواخر عام 2000 من خلال تقديمه برنامج "من سيربح المليون" على قناة "mbc1"، قبل أن ينضم إلى قناة Lbc وعمل برنامج "افتح قلبك"، ولم يستمر أكثر من عام، عاد بعدها إلى mbc1، وظهر مرة أخرى في برنامج من سيربح المليون، وقيمة الجائزة مليون ريال سعودي ثم قدم برنامج القوة العاشرة وقيمة الجائزة 10 مليون ريال سعودي.

السياسة في حياة قرداحي

لم تكن السياسة بعيدة يوماً عن طموح قرداحي، في عام 2013 أعلن عن ترشّحه للانتخابات النيابية عن منطقة كسروان، قبل أن ينسحب منها بسبب القانون الانتخابي، يومها، فجّر قرداحي غضبه على السياسة، وقال إنّه «ليس موافقاً على التحالفات السياسية القائمة، لأنها ضحك على الشعب، ضحك على عقول الناس، أنا غاضب وعاتب وخائب الظنّ بالمواضيع السياسية والانتخابات النيابية، لكن في النهاية لست بحاجة للنيابة». 

بعد قرابة ثمانية أعوام، حقق قرداحي طموحه السياسي، وهذه المرة ليس في مقعد نيابي بل كرسي وزارة وهي «وزارة الاعلام»،حيث ملعبه الأساسي، خاصة أن رحلة قرداحي مع الإعلام لم تكن سهلة، بل كانت طويلة وشاقة.

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نبيلة عبيد تهنئ جورج قرداحي بعد تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة

آرائه السياسية تطيح به من mbc

مع بداية الحرب السورية، أُقصي قرداحي من عمله في قناة mbc، بسبب أرائه السياسية، بعدما قال «الثورة السورية مؤامرة مفضوحة تستهدف أمن البلاد واستقرارها ونهضتها»، يومها، «هبط» على قرداحي غضب السعوديين، فتنقّل بين «أبو ظبي» وosn الاماراتيين، حيث قدم مواسم عدة من البرنامج الاجتماعي «المسامح كريم»، كما حطّ رحاله في قنوات مصرية، ولكن رغم كل هذا، بقي «من سيربح المليون» الأبرز في مسيرته الاعلامية، مع هدوء وطأة الحرب السورية، عاد المقدم إلى أحضان الخليج، حيث تلقى عروضاً من قنوات عدة أبرزها من قناة «مود» التي كان يستعد لإفتتاحها رئيس «هيئة الترفيه في المملكة» تركي آل الشيخ، ولكن الشاشة لم تبصر النور، قبل أن يعود قرداحي إلى حضن منزله الاول mbc ويمدّ الجسور مجدداً مع الشبكة.

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جورج قرداحي.. من مذيع بالتلفزيون إلى وزير الإعلام في لبنان

جوائز والقاب صاحب البرنامج الاشهر

حاز قرداحي على عدة جوائز وألقاب كجائزة "الميركس دور" كأفضل إعلامي في العالم العربي لعام 2007، أيضا على لقب سفير النوايا الحسنة لمنظمة الأمم المتحدة للبيئة، كما ظهر في عدة إعلانات تلفزيونية، منها عطر باسمه "عطر جورج قرداحي"، قبل أن يتم تعيينه وزيراً للإعلام.

جورج قرداحي وزيرا للإعلام اللبناني من سيربح المليون الحكومة الجديدة نجيب ميقاتي الإعلامي جورج قرداحي سياسي لبناني إعلامي لشبونة

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