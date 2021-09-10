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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

نجلاء بدر تهنىء جورج قرداحى بعد تعيينه وزيرا للإعلام في لبنان

صدى البلد

هنأت الفنانة نجلاء بدر  صديقها الإعلامي جورج قرداحي بعد  تعيينه وزيرا للإعلام في حكومة لبنان الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي، وذلك عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام ".

 

ونشرت نجلاء بدر، صورة لها برفقة الاعلامي جورج قرداحي وعلقت قائلة: Congratulations george kurdahi منصب وزير الإعلام في الحكومة اللبنانية الجديدة.

 

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وشاركت نجلاء بدر، في بطولة مسلسل "نسل الأغراب" مع أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجي.


وجمع "نسل الأغراب" بين نجمين من العيار الثقيل في عالم الدراما والسينما وهما أحمد السقا وأمير كرارة، تحت قيادة المخرج محمد سامي الذي حقق نجاحات كبيرة في الدراما، وأصبح تميمة النجاح للعديد من النجوم خلال السنوات الماضية، إضافة إلى اعتماد العمل على الدراما الصعيدية التي يحبها الجمهور المصري وينتظرها دائماً.


وتشارك النجمة نجلاء بدر في تصوير فيلم "النهارده يوم جميل"، حيث تجسد دور سيدة لديها وزن زائد ويحدث لها مشاكل كثيرة مع زوجها، ويوجد مشاهد لا تضع مكياج تماما من أجل ضرورة درامية بالفيلم.

 

جورج قرداحي نجلاء بدر جورج قرداحي وزير للاعلام وزيرا للاعلام في حكومة لبنان

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