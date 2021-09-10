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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

تقلل من تكاليف الزواج.. خبراء يكشفون عن تفاصيل مبادرة الرئيس "إسكان مفروش"

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الإقتصادية، إن مبادرة الرئيس السيسي"إسكان مفروش" التي تهدف لتوفير سكن إيجار  للمقبلين على الزواج هي مبادرة عظيمة، مؤكدا أنها تساهم بشكل كبير في كل مشكلة العنوسة، وتقليل عدد الغارمات.

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وأضاف عبد المنعم سعيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم” عبر فضائية “دي ام سي”، أن ارتفاع التكاليف الخاصة بالزواج جعل هناك عزوف من الشباب المصري المقبل على الزواج، مشيرا إلى أن طرح وحدات إيجار ستقلل من تكاليف الزواج.

 

 لا يمكن أن تحدث تنمية حقيقية

كما أكد سعيد صادق، أستاذ علم الإجتماع، أنه لا يمكن أن تحدث تنمية حقيقة ، مع زيادة السكان، مؤكدا أن مبادرة الرئيس السيسي، جيدة ولكن يجب أن يكون لها ضوابط، وهي أن يكون المستفيد من الوحدة أن يكون له 2 من الأبناء بحد أقصى.

 

وأشار سعيد صادق، إلى أن المشكلة السكانة لها مخاطر على المجتمع.

تكاليف الزواج إسكان مفروش الرئيس السيسي الغارمات وحدات إيجار

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