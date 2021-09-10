أخبار السيارات| هذه السيارة شاركت آسر ياسين بطولة فيلم الوعد.. اعرف قصتها.. لقطات تجسسية تكشف سيارة فولكس فاجن Aero B الكهربائية موديل 2023.. مخرج بوليوود أحمد خان يهدي زوجته سيارة باتمان الخارقة

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

هذه السيارة شاركت آسر ياسين بطولة فيلم الوعد.. اعرف قصتها | صور

" إن كان لك عدو يا تهرب منه يا تخلص منه " ولكن عدوه كان المرض اللعين الذي لم يجد مفر منه سوى تقبل حقيقة الموت، فأراد أن يواجهه معلنًا قوته قبل أن يتمكن منه ويفتك به، هذه المعاناة التي يعانيها مرضى السرطان والتي حاول إيصالها بدقة شديدة الفنان الراحل محمود يس من خلال دوره في قصة فيلم " الوعد ".

بعد غلق مصانعها.. فورد تحرم "إكو سبورت" من الـ"فيس ليفت"

ألغت شركة فورد خطط إدخال تعديلات وفيس ليفت على فورد اكو سبورت الـ SUV الجيل الجديد، بعد أن طرحت صور النموذج الأولي الاختباري، جاء ذلك في أعقاب قرار فورد بغلق منشآتها الصناعية في الهند.

فورد تغلق مصانعها في الهند.. اعرف السبب

قررت فورد أن توقف تصنيع سياراتها في الهند بعد 27 عامًا من التواجد البارز، خاصة وأنها كانت من أولى شركات السيارات متعددة الجنسيات التي دخلت السوق الهندي في عام 1994.

لقطات تجسسية تكشف سيارة فولكس فاجن Aero B الكهربائية موديل 2023

كشفت لقطات تجسسية أولية عن السيدان الكهربائية الجديدة من فولكس فاجن ويقال أنها ستحمل اسم Aero B ومن المقرر إطلاقها بشكل رسمي في 2023.

مخرج بوليوود أحمد خان يهدي زوجته سيارة باتمان الخارقة

أهدى مخرج بوليوود أحمد خان سيارة فيلم باتمان والتي تسمى "باتموبيل" التي ظهرت في فيلمي "باتمان" و"عودة باتمان" لزوجته "شاريا.

شيفروليه سلفرادو 1500 موديل 2022 بتقنيات جديدة لمنافسة فورد F 150

طورت الشيفروليه من طرازها سلفرادو 1500 بأحدث الترقيات التقنية والشكلية بالإضافة إلى مقصورة أكثر أناقة مصنوعة من أفضل الخامات مع لوحة عدادات رقمية بالكامل، لتنافس غريمتها الفورد وشاحنات الرام.

ستيلانس تكشف عن الدودج GAC GS5 الـSUV الجديدة

نشرت شركة ستيلانتس فرع المكسيك أربع صور لسيارة دودج SUV رياضية متعددة الاستخدامات بغطاء مموه وإضاءة خافتة باللون الأحمر في إشارة واضحة لتشويق عملائها عن إصدار جديد، لكن أوضحت الصور أنها الموديل الجديد من الـدودج GAC GS5.

فورد تطلق إعلانًا تشويقيَا للجيل الجديد من رينجر

أصدرت فروع فورد الأسترالية والأوروبية إعلانات تشويقية للجيل التالي من فورد رينجر، تظهر فيها وهي تغزو الكثبان الرملية، والطرق الصخرية الوعرة وتخترق الطرق الثلجية ثم تتحول في ممرات مليئة ببرك المياه وتخترق الطريق بينما المياه تتناثر في كل اتجاه، لتظهر مدى قوة البيك أب على التأقلم مع الظروف المناخية المختلفة والتضاريس البيئية الصعبة.