لقطات تجسسية تكشف سيارة فولكس فاجن Aero B الكهربائية موديل 2023

كشفت لقطات تجسسية أولية عن السيدان الكهربائية الجديدة من فولكس فاجن ويقال أنها ستحمل اسم Aero B ومن المقرر إطلاقها بشكل رسمي في 2023.

وفقًا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، جاءت اللقطات الأولية التجسسية للسيارة لتكشف عن الكثير من شكلها رغم الغطاء الموضوع عليها لتمويه باستثناء الشريط فوق الشبكة والمصابيح الأمامية وبالنظر إلى أبناء عمومتها من طرازات فولكس فاجن ID.3 و ID.4 .

توقع الموقع المتخصص في السيارات أن يكون هناك إضاءة مميزة من الجهة الأمامية تمتد بين المصباحين، كما يبدو أن هناك شريط أسود وكأنه شبكة هوائية وعلى الأرجح سيكون بلا فتحات بل مجرد طلاء أسود على شريط ممتد، خاصة وأن المركبات المكهربة لتدفق الهواء بنفس كمية مركبات الاحتراق الداخلي، لذا فإن الفتحة الموجودة في المنتصف الأمامي فقط ضرورية لتوصيل الهواء البارد إلى المناطق الضرورية كما أن الجوانب لا تحمل الكثير من التميز أو التصاميم الخاصة الجذابة بل تميل للبساطة

فولكس فاجن

تحتوي السيارة من الخلف، على ضوء خلفي مركزي عبارة عن شريط عريض في الجزء العلوي من المصابيح الخلفية، أما الجزء الشبه منحرف في الأسفل من الخلف، يحتوي على أنابيب العادم

يتشابه تصميم الإيرو بي مع مفهوم فولكس فاجن space vizzion ومن المقرر أن تأتي فولكس فاجن إيرو بي الجديدة في فئة الستيشن واجن أي سيارة صالون عائلية، لتحل بديلا عن الباسات في خطوط الإنتاج.