عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لقطات تجسسية تكشف سيارة فولكس فاجن Aero B الكهربائية موديل 2023

فولكس فاجن إيرو بي
فولكس فاجن إيرو بي

كشفت لقطات تجسسية أولية عن السيدان الكهربائية الجديدة من فولكس فاجن ويقال أنها ستحمل اسم Aero B ومن المقرر إطلاقها بشكل رسمي في 2023.

 

وفقًا لموقع "موتور 1" المتخصص في السيارات، جاءت اللقطات الأولية التجسسية للسيارة لتكشف عن الكثير من شكلها رغم الغطاء الموضوع عليها لتمويه باستثناء الشريط فوق الشبكة والمصابيح الأمامية وبالنظر إلى أبناء عمومتها من طرازات فولكس فاجن ID.3 و ID.4 .

 

 توقع الموقع المتخصص في السيارات أن يكون هناك إضاءة مميزة من الجهة الأمامية تمتد بين المصباحين، كما يبدو  أن هناك شريط أسود وكأنه شبكة هوائية وعلى الأرجح سيكون بلا فتحات بل مجرد طلاء أسود على شريط ممتد، خاصة وأن المركبات المكهربة لتدفق الهواء بنفس كمية مركبات الاحتراق الداخلي، لذا فإن الفتحة الموجودة في المنتصف الأمامي فقط ضرورية لتوصيل الهواء البارد إلى المناطق الضرورية كما أن الجوانب لا تحمل الكثير من التميز أو التصاميم الخاصة الجذابة بل تميل للبساطة 

فولكس فاجن

تحتوي السيارة من الخلف، على ضوء خلفي مركزي عبارة عن شريط عريض في الجزء العلوي من المصابيح الخلفية، أما الجزء الشبه منحرف في الأسفل من الخلف، يحتوي على أنابيب العادم 

يتشابه تصميم الإيرو بي مع  مفهوم فولكس فاجن  space  vizzion  ومن المقرر أن تأتي فولكس فاجن إيرو بي الجديدة في فئة الستيشن واجن أي سيارة صالون عائلية، لتحل بديلا عن الباسات في خطوط الإنتاج.

فولكس فاجن
السيدان فولكس فاجن فولكس فولكس فاجن ID 3 فولكس فاجن space vizzion فولكس فاجن إيرو بي

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار الدولار اليوم مقابل هذه العملات| تفاصيل

أول تعليق من روسيا على تلويح أوكرانيا بإمكانية اندلاع حرب بينهما

لقطات تجسسية تكشف سيارة فولكس فاجن Aero B الكهربائية موديل 2023

سعر الدولار فى البنوك اليوم الجمعة 10 -9-2021

بث مباشر.. خطبة وشعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة

بث مباشر.. لشعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

بعد تعرضه لحادث موت.. تطورات الحالة الصحية للفنان حودة بندق

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ