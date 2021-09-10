فولكس فاجن تكشف عن موعد انطلاق نسختها الجديدة T7

تعتبر شركة فولكس فاجن الألمانية واحدة من اقوى شركات تصنيع السيارات حول العالم، حيث استطاعت منذ انطلاقتها الأولى أن تحتل مكانة كبيرة داخل الأسواق العالمية، وذلك من خلال تاريخها الحافل بالإصدارات القوية، والتي تتنوع بين فئة السيدان، و السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، و طرازات الكروس أوفر، و الهاشباك الشبابية مثل عائلة جولف الشهيرة، بالإضافة إلى فئة الفان و التي تلاقي شعبية كبيرة أيضا داخل السوق العالمي.

انطلاقة قوية لـ فولكس فاجن T7

كشف الصانع الألماني المخضرم عن اطلاق نسخته الجديدة فولكس فاجن T7، والتي تنتمي إلى فئة الفان، وذلك في منتصف شهر نوفمبر القادم من العام الجاري 2021، ومن خلال الصور الأولية لهذه النسخة فيبدو أنها تحمل الكثير من المفاهيم القوية و الفريدة، حيث تمتعت بتصميم عصري وانيق، إلى جانب الهيكل الخارجي الكبير نسبيًا والذي يعكس حجم المساحة الداخلية التي تتسم بالرحابة.

جاءت السيارة فولكس فاجن T7 بنسبة طول بلغت 5.15 متر أو 4.97 متر، و تسع لحمولة تتراوح بين 469 إلى 4053 لتر، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.12 سم، بالاضافة إلى ظهور السيارة بمصابيح عدوانية المظهر، ومنظومة متكاملة من الشبكات الهوائية والتي تمنحها افضلية التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، وعدد 2 باب امامي قياسي، و 2 باب جرار لسهولة الدخول إلى مقصورة القيادة.

ودعمت السيارة فولكس فاجن T7 بمنظومة دفع هجينة واخرى ذات محرك ديزل وبنزين، تستطيع أن تنتج قوة من 100 كيلووات/136 حصانا إلى 160 كيلووات/218 حصانا، مع مقصورة داخلية انيقة تضم شاشة ملونة تعمل بالمس لعرض الوسائط المتعددة و الخرائط، ومقود حركة متعدد الاستخدامات، و لوحة عدادات ديجيتال لمساعدة قائد المركبة على قرأه البيانات، و مكيف هواء أوتوماتيكي، بالإضافة إلى أنظمة الحماية و الأمان التي سوف تتوافر داخل السيارة.