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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيفروليه سلفرادو 1500 موديل 2022 بتقنيات جديدة لمنافسة فورد F 150

شيفروليه سلفرادو
شيفروليه سلفرادو

طورت الشيفروليه من طرازها سلفرادو 1500 بأحدث الترقيات التقنية والشكلية بالإضافة إلى مقصورة أكثر أناقة مصنوعة من أفضل الخامات مع لوحة عدادات رقمية بالكامل، لتنافس غريمتها الفورد وشاحنات الرام.

وفقًا لموقع "كار آند درايفر"، المتخصص في السيارات، تأتي شيفروليه سيلفرادو موديل 2022 بشاشة مقاس 13.4 بوصة ومزودة بتكنولوجيا الهاند فري لقيادة أكثر متعة وراحة، وترتكز هذه التقنية على إراحة العميل من استخدام يديه في القيادة، تم تصميم العديد من هذه التقنيات لاستخدامها أثناء تشغيل السيارة.

بدأت شركات السيارات حاليًا الاهتمام بالشحانات البيك أب بعد أن ظلت لعقود مضت تعتبر من أدوات التجارة التي يتم تقييمها بناءً على معدلات السحب القصوى وقوة المحرك وأنظمة الدفع بصرف النظر عن عوامل ثانية لن تكن في الحسبان بالنسبة لعملاء ومشترين البيك أب مثل التصميم الجذاب وإضافة الرفاهيات التي تتمتع بها نظيراتها من سيارات السيدان والهاتشباك والكروس أوفر والدفع الرباعي، فإن شاحنات البيك أب كبيرة الحجم اليوم يتم الحكم عليها غالبًا من خلال التصميمات الداخلية الفخمة والميزات التقنية بعكس السنوات الماضية

بالرغم من أن شيفروليه سيلفرادو 1500 ظلت منذ بدايتها وحتى الآن ينظر لها على أنها درجة ثانية وليست بنفس الأناقة أو التقنية الموجودة في فورد F-150 أو شاحنات الرام، لكن تنوي فورد أن تطور من امكانيات السلفرادو حتى تكون على قدم المساواة معهما.

حرصت شيفروليه على تحديث تصميم لوحة القيادة واستخدام مواد أغلى وأرقى من النسخة الحالية كما أنها تأتي بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2.7 لتر وشاحن توربيني وناقل حركة أوتوماتيكي بثماني سرعات مقترن بالمحرك.

النسخة الحالية من المحرك رباعي الأسطوانات يعطي 383 رطلاً من عزم الدوران، لكن في طراز 2022 يرتفع عزم الدوران  بنسبة 20 % ليصبح 420 رطلاً. 

تستفيد طرازات سيلفرادو المجهزة بمحرك ديزل Duramax سعة 3.0 لتر من تحديثات الهيكل الخارجي والعمل مع حزمة Max Trailering Package ، المخصصة للجر والسحب والتي تمكنها الآن من سحب ما يصل إلى 13300 رطل

الشيفروليه سلفرادو 1500 الفورد الرام فورد F-150

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