بدلا من 14٪.. الشناوي يتوقع زيادة نسبة تحقيق رؤية 2030 للتنمية والإعمار لـ 26 ٪ | فيديو وصور

أكد أحمد الشناوى عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين أنه بالنسبة لرؤية مصر 2030 لابد أن تصل نسبة التنمية والاعمار لمصر فى رؤية مصر 2030 من7% إلى 14% ، مشيرا الى انه اصبحت الرؤية للمدن الجديدة مختلفة عن الماضي.

وأضاف الشناوى فى حوار ل"صدى البلد" انه بدلا من وصول التعمير التدريجي أصبح التعمير والتنمية قرينان مباشرة فور بناء المدينة الجديدة، و ازدادت ثقافة اتوجه إلى المدن الجديدة.



ونوة إلى أنه من مميزات هذه المدن انها "مدن ذكية وتحظى ب"التنمية المستدامة" وصولا الي أعلي معدل للترفيه بأقل التكلفة مما يساعد على توفير حياة كريمة و مناسبة للمواطنين

دور القطاع الخاص.



ولفت إلى أنه على القطاع الخاص مساندة الدولة في تنفيذ خطط التنمية والتوسع العمراني لبناء حضارة عمرانية جديدة.

وتوقع أن يكون يكون نسبة الاعمار والتعمير خلال 2030 وفقا لرؤية مصر تصل إلى 26٪ بدلا من 14٪ المستهدف، نظرا للطفرة العقارية التى تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.