عرضت الإعلامية منال السعيد تقريرا مصورا خلال حلقة اليوم من برنامجها البوصلة، عن فعاليات طرح المرحلة الثانية لمشروع جينيسيس من نيو جيرسي العقارية.



اعلنت شركة نيوجيرسي للتطوير العقارى، عن إطلاق المرحلة الثانية لمشروعها “جينيسيس بيزنس كومبلكس” بالعاصمة الإدارية الجديدة.

قال المهندس جرجس يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة تستهدف التوسع بالسوق المصري وخاصة بمدن الجيل الرابع بالتوافق مع توجيهات الدولة ورؤيتها وخططها للتنمية العمرانية فى مصر، لافتا إلى أن المشروع يتكون من أرض و14 دور ويضم مكاتب إدارية بمساحات مختلفة وعيادات طبية وشقق فندقية كاملة التشطيب وبخدمة فندقية ، كما يضم المشروع فندق 5 نجوم وجيم و”انفنيتى بول”.

وأشار إلى التعاقد مع شركة أركان صاحبة باع كبير بالسوق العقاري المصري، لافتا إلى تصميم المشروع على حرف ( L) لضمان رؤية بانورامية لكل وحدات المشروع، بالإضافة إلى التوافق مع معايير البيئة الخضراء وترشيد استهلاك الطاقة ، وخاصة وأن المساحة البنائية للمشروع لا تزيد عن 30% من إجمالي مساحة الأرض وباقي المساحات خضراء.



