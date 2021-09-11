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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد عودة مديرا فنيا لغزل المحلة خلفا لمختار مختار

صدى البلد

اتفق مجلس إدارة نادي غزل المحلة مع محمد عودة لقياده الفريق الاول لكرة القدم خلفا ل مختار مختار .

وسيتم الإعلان بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة عن تولي محمد عوده قياده الفريق .

وتقدم مختار مختار المدير الفني لفريق غزل المحلة باعتذار رسمي عن استكمال مهام عمله مع الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعدما أجرى اتصالا هاتفيا بالمهندس على العباسى رئيس شركة كرة القدم.

ولم يُكمل مختار مختار أسبوعا فى مهمته مع الغزل، حيث تولى المهمة فى 30 أغسطس الماضى، لخلافة خالد عيد الذى تمت إقالته بعد نجاحه فى الإبقاء على الفريق بالدورى الممتاز.

واستغنى نادي غزل المحلة عن 14 لاعبا استعدادًا للموسم الجديد 2021 -2022، واللاعبون هم: خالد كساب "توتا" قائد الفريق وفتحي مبروك وجلال العقدة وإسلام فؤاد ومحمد سامي ومحمد حمدان وخالد لطفي ومحمد البشبيشي وأحمد عادل ومعتز محب ومحمد مصطفى حموشة وخالد رسلان ومحمد كارم.

 كما انتهت إعارة أحمد عيد و بدر موسى وأحمد حسن ومحمود صلاح.

وقام على العباسى رئيس شركة غزل المحلة لكرة القدم بتفويض لجنة الكرة لفتح باب المفاوضات مع مسئولي الاهلى للتعاقد مع لاعبى الفريق الأحمر من مواليد 99 خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية . 

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