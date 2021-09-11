بالفيديو .. محمد رمضان يطعم نمرا | شاهد

نشر الفنان محمد رمضان فيديو له وهو يطعم نمرا، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى :

ربي يحفظك - تحيه طيبه من شعب العراقي - مشاء الله

و تعرض الفنان محمد رمضان للسخرية من جانب متابعيه عبر صفحته على فيسبوك بسبب مجموعة من الصور التى نشرها ويرتدى فيها تيشيرت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وهو ما أثار تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول سفر رمضان إلى الفضاء.

ولم يعلق محمد رمضان على الصورة التى ظهر فيها بلوك جديد ومختلف عن اللوك الذى ظهر به من قبل.

وتلقى محمد رمضان عديد من التعليقات الساخرة على الصور التى نشرها، حيث شبهه البعض بمغني المهرجان حسن شاكوش الذى تم إلغاء التصريح الخاص به من نقابة المهن الموسيقية أمس بسبب أزمته مع رضا البحراوى وأطلق الجمهور على رمضان اسم “رمضان شاكوش”.