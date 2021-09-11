آحمد سعد يحصد جائزة أفضل آغنية فى 2021 على آغنية رسالة من مجلة دير جيست

حصد الفنان احمد سعد على جائزة أفضل اغنية فى ٢٠٢١ علي اغنيه رساله من مجلة دير جيست.

ونشر احمد سعد صورتين له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع انستجرام ، وعلق " الجائزه الثانيه

علي اغنيه رساله احسن اغنيه ٢٠٢١ ".

و تواجد الفنان أحمد سعد، في حفل تكريمات “دير جيست”، مع زوجته الجديدة علياء البسيوني، وقام بتقبيلها على الـ"ريد كاربت".

وأقيم مساء امس حفل توزيع جوائز دير جيست، الذي يشهد تكريم عدد من الفنانين عن أعمالهم الناجحة في الفترة الأخيرة، كما يتم توزيع الجوائز على المشاهير الأفضل فى كافة المجالات.

يتوافد على الحفل الذي يقام في إحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس النجوم والمشاهير قبل لحظات من تسليم جوائزهم ودروع التكريم.

وتستعد إدارة الدير جيست لاستقبال النجوم على السجادة الحمراء قبل فعاليات حفل توزيع الجوايز والتكريمات.