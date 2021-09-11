عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شابو للزمالك.. محمد جاد: صور أداء لاعبي اليد صلاة المغرب نبذ للعنف والتعصب

الإعلامي محمد جاد
الإعلامي محمد جاد

علق الإعلامي محمد جاد ، مقدم برنامج " صباح البلد " ، على فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الافريقي : تحس أن أجواء طوكيو شوفناها في مباراة الأهلي والزمالك أمبارح ، شوفنا تنافس ومتعة وشابو للزمالك .

وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : الواحد كان مبسوط بالروح اللي بين الفرقتين ، ومستوى الفرقتين ، وده بيدل على قوة المنتخب الوطني .

وتابع : من الحجات الجميلة اللي شوفناها واللي بتجسد الروح الجميلة بين الفرقتين ، هي صور اللعيبة وهما بيصلوا المغرب قبل بدء المباراة بجانب بعضهم ، وهي صورة جميلة تنبذ التعصب .

وحقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك إنجازا جديدا بحصد لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على منافسه الأهلي مساء أمس الجمعة.

وفاز الزمالك على الأهلي في لقاء كأس السوبر المؤهل لكأس العالم للأندية بنتيجة 28-27، ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في حصد خامس ألقابه مع القلعة البيضاء، منذ تعيينه رئيسا مؤقتا للنادي في مايو الماضي.

محمد جاد اخبار التوك شو صباح البلد نادي الزمالك الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

ملكة بريطانيا تبعث برسالة إلى بايدن في ذكرى هجمات 11 سبتمبر

جامعة الأزهر تبدأ تطعيم الطلاب بلقاح كورونا.. أعرف الأماكن

الرى: أعمال جارية لإنشاء وإحلال وتجديد 32 محطة واستلام 10 محطات

اليوم.. الرئيس السيسي يطلق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

بدء لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية الأزهرية في التفاضل واللغة الأجنبية

أرسنال الجريح يتطلع لانتفاضة أمام نورويتش سيتي بالدوري الإنجليزي في غياب النني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

لا عزاء لمدعى الكذب.. رسالة قوية من مرتضى منصور بعد بطولة يد الزمالك

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

بعد حادث مروع.. شائعات الوفاة تلاحق مطرب المهرجانات حودة بندق

كله أهلاوية .. خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

شاهد... الصور الأولى لـ ياسمين عبد العزيز من داخل المستشفى

تفقد الرئيس السيسي الأعمال الجارية بطريقي "الدائري والأوتوستراد" يتصدر اهتمامات صحف القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد غياب 18 عاما.. جينيفر لوبيز برفقة بن أفليك على السجادة الحمراء لمهرجان فينيسيا

في مهب الريح.. شاهد أمريكية تتحدى إعصار قاتل من أجل موعد غرامي

جرح حاد بالذراع .. الحقيقة الكاملة لهجوم قرش على غواص بالساحل الشمالي

شاهد... نسرين طافش ووليد توفيق على الريد كاربت لحفل "دير جيست"

فيديو

يؤدي للوفاة.. أسباب وأعراض الهربس الفموي لدى الأطفال

فيديو جراف.. مريض نفسي.. طبيب يجبر ممرضا على السجود لكلب

فيديو جراف.. آخر التطورات الصحية لياسمين عبدالعزيز

نجمات بالهوت شورت .. فنانات أشعلن صيف 2021

المزيد

ساحة رأي

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الطبقة المتوسطة 

أحمد فيهم يكتب: زينة

أمينة محمد الدسوقي تكتب: جائحة كورونا والعادات الغذائية للناس

بيري محمد تكتب: زُقاق المدق بين الماضي والحاضر

د. جيهان فرحات تكتب: تاريخ ابداعات المرأة 

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ