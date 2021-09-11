شابو للزمالك.. محمد جاد: صور أداء لاعبي اليد صلاة المغرب نبذ للعنف والتعصب

علق الإعلامي محمد جاد ، مقدم برنامج " صباح البلد " ، على فوز نادي الزمالك بكأس السوبر الافريقي : تحس أن أجواء طوكيو شوفناها في مباراة الأهلي والزمالك أمبارح ، شوفنا تنافس ومتعة وشابو للزمالك .

وأضاف الإعلامي محمد جاد ، خلال برنامج " صباح البلد " ، والمذاع على فضائية " صدى البلد " : الواحد كان مبسوط بالروح اللي بين الفرقتين ، ومستوى الفرقتين ، وده بيدل على قوة المنتخب الوطني .

وتابع : من الحجات الجميلة اللي شوفناها واللي بتجسد الروح الجميلة بين الفرقتين ، هي صور اللعيبة وهما بيصلوا المغرب قبل بدء المباراة بجانب بعضهم ، وهي صورة جميلة تنبذ التعصب .

وحقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك إنجازا جديدا بحصد لقب السوبر الأفريقي للمرة السابعة في تاريخه بعد الفوز على منافسه الأهلي مساء أمس الجمعة.

وفاز الزمالك على الأهلي في لقاء كأس السوبر المؤهل لكأس العالم للأندية بنتيجة 28-27، ليحصد اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ونجح حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك في حصد خامس ألقابه مع القلعة البيضاء، منذ تعيينه رئيسا مؤقتا للنادي في مايو الماضي.