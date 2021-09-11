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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان أصفر .. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

حرصت الفنانة نيرمين الفقي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بمقطع فيديو جديد من أحدث ظهور لها.

خطفت نيرمين الفقي الأنظار في الفيديو بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستان ذات ذيل طويل و أكمام مكشوفة و قصير من الأمام و اتسم التصميم باللون الأصفر المزين ببعض التطريزات ذات اللون الأبيض.

وقد حمل فستان نيرمين الفقي في أحدث ظهور لها توقيع Saphir Couture،  وأنتعلت حذاء باللون الفضي مما منحها إطلالة متكاملة، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على بعض القطع البسيطة التي زادت من جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، وضع لها خبير التجميل سامح حنفي مكياجا رائعا كشف عن جمالها، واعتمدت على تسريحة شعر من أنامل شريف عابدين، وقد نالت إطلالتها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

و يذكر أن قالت الفنانة نيرمين الفقي، في وقت سابق، إنني لم أقم بأي عمليات تجميل، مؤكدة: "أنا لست ضد التجميل لكن ضد المبالغة والعبث في الجبهة حتى لو قالوا فيها تجاعيد".

‎وأضافت الفقي، خلال لقاء لها لبرنامج “كلمة أخيرة” عبر فضائية “أون” هناك أشياء تستدعي إجراء التجميل لكني أرفض المبالغة وإننا كلنا نبقى شبه بعض".

‎وتابعت "كيف أقوم بالتمثيل ويكون وجهي متحجر، مؤكدة أن عمليات التجميل قد تسبب ذلك.

‎وأكدت  الفنانة نيرمين الفقي: لم أغب عن الساحة الفنية بكيفي، فقد غبت بسبب فترة مرض والدتي إضافة إلى أحداث الثورة ".

‎وتابعت الفنانة نيرمين الفقي، أنني بعد وفاة والدتي عدت بعمل قوي في مسلسل "جبل الحلال " مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز الذي اعتبره غول تمثيل، مؤكدة أن هناك فنانين ونجوم في حياتنا يستحقون لقب النجم منهم محمود عبد العزيز.

‎وأشارت الفقي إلى أنه بعد جبل الحلال توقعت أن أكمل الفن ولكن للأسف “الأعمال التى عرضت عليا مينفعش اشتغلها لأنها أدوار مرتبة ثالثة.

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