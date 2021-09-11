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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تداول أسئلة وإجابات الجغرافيا عبر تيليجرام بعد توزيعه بلجان الدور الثاني للثانوية العامة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تشهد الآن جروبات الغش على تطبيق تيليجرام تداولا لصور قيل إنها تخص أسئلة وإجابات امتحان الجغرافيا الذي يؤديه الطلاب الآن داخل لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021

ومن جانبها تقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بتتبع الصور المتداولة للتأكد من مدى صحتها ، وتحديد مكان وهوية ناشرها ومصورها لتطبيق عقوبات قانون الغش عليه.

ويبلغ إجمالي عدد الطلاب الذين يخوضون امتحان الجغرافيا في لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم عدد 10627 طالبا/طالبة على مستوى الجمهورية.

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جروبات الغش على تليجرام تنشر أسئلة وإجابات امتحان الكيمياء بعد توزيعه في لجان الدور الثاني للثانوية العامة

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عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الكيمياء والجغرافيا إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة


ويستمر زمن امتحان الجغرافيا في جميع لجان امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 من العاشرة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وقد تابعت صباح اليوم غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم عملية نقل جميع أوراق أسئلة واجابة امتحان الكيمياء والجغرافيا من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2021 التي تمت في حراسة مشددة بالتعاون مع كافة الجهات السيادية في الدولة.
 

وحرص الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، للاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات، موجهًا بالالتزام بتعليمات الوزارة والإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في لجان الامتحانات قبل وأثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير الامتحانات، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة انعقاد الامتحانات.

 

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الثانوية العامة 2021 الراسبين في 3 مواد لن يكون لهم أحقية في دخول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني:  امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021، سيخوضها عدد 160 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية. 

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات 2021.

وأضاف وزير التعليم، أنه بعد ظهور نتيجة الدور الثاني لامتحانات الثانوية العامة سيتم توزيع كل طالب على الكلية المناسبة لمجموعه حتى لو مجموعه كان في تنسيق المرحلة الأولى التي انتهت.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن السر وراء حصول بعض طلاب الثانوية العامة على درجة النجاح فقط في أكثر من مادة هو "درجات الرأفة" التي رفعت حالة الطالب من راسب في المادة إلى ناجح بنصف الدرجة الكلية بالضبط.

وأوضح وزير التعليم ، أن الوزارة واجهت عقب إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 حملة تشكيك مستمرة بلا مرجعية بخصوص سلامة عمليات التصحيح الإلكتروني.

وقال وزير التعليم: “أتاحت وزارة التربية والتعليم رابط إلكتروني مجاني لتظلمات الثانوية العامة 2021 حرصا على الشفافية ولضمان حقوق كل طالب متضرر من درجات رغم يقين الوزارة بسلامة ودقة التصحيح الالكتروني”.

وأضاف وزير التعليم: “تم فحص الملايين من أوراق الإجابة المتظلم منها والتأكد من سلامتها و مضاهاة نموذج الإجابة”.

وأعلن وزير التعليم، أنه تمت إضافة درجات رأفة حتى ١٠٪؜ من الدرجة الكاملة في جميع المواد قبل اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

وأوضح أنه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة ، كما تم إضافة درجات رأفة إضافية حتى ٥٪؜ من الدرجة الكاملة لمن هم على حافة النجاح (الراسبون في ٣ مواد + دور ثاني في مادة واحدة) ، و استفاد من ذلك ١٤٨٠ من الطلاب من هذه الدرجات.

 

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