للفتيات..تعرفي على موضة ألوان المكياج لخريف 2021

مع قرب بداية الخريف و نهاية فصل الصيف تختلف موضة و ألوان المكياج، وهي من أكثر الأمور التي تشغل بال الكثير من الفتيات و البنات لكي تكون مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

تختلف موضة ألوان المكياج باختلاف الفصول، حيث نجد ألوان الصيف مختلفة عن ألوان الشتاء والربيع، وكذلك فصل الخريف يحظى بموضة مختلفة من حيث ألوان المكياج وتفاصيله.

تقول خبيرة التجميل بسمة رمضان يسيطر الأيشادو باللون الأخضر، والزمردي، ولون العقيق، والكاكي على موضة أيشادو 2021 في فصل الخريف، تلك الدرجات المستوحاة جميعًا من الأحجار الكريمة، والتي تلائم العيون السوداء والبنية بشكل كبير.

وأضافت بسمة رمضان وضع مكياج بسيط وأنيق يكاد لا يظهر على البشرة من المهام الصعبة التي تجهل بعض الفتيات القيام بها للحصول على إطلالة طبيعية، أو ما يطلق عليها إطلالة No makeup، وللقيام بذلك فقط قومي بتوحيد لون البشرة، وإضائتها من خلال اختيار أدوات مكياج تحتوي على الجليتر، واستخدمي أيشادو بدرجات البيج والنود والزهري الفاتح على الحفون، مع وضع لمسة بسيطة من الماسكارا وأحمر الشفاه بلون محايد.

وأضافت ثم تأتي الخطوة الأخيرة في الأهم للحصول على مكياج مثالي، وهي استخدام الهايلايتر على عظام الخدين والأنف والتحديد الشفاه العليا به، وذلك من أجل إضاءة مثالية للبشرة.

وأوضحت بسمة رمضان أن الكثير من الفتيات تحرص على رسم أعينهن باستخدام الآيلاينر لإبراز جمالها، ورغم أنه موضة منذ سنوات، ولكن هذا العام يتربع الخط الرفيع من الآيرينر على عرش موضة مكياج خريف 2021، ويمكنك الاستغناء عن الماسكارا، واستخدام الهايلايتر للحصول على إطلالة بسيطة وأنيقة في نفس الوقت.