السيسي: "اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز هو حر.. ربنا اللي بيحاسب"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة إلى المواطنين، قائلا: "إنت زعلان ليه لما تشوف كنيسة أو معبد يهودي كمسلم، أو العكس"، مشيرا إلى أن الدولة المصرية اتخذت ممارسات تؤكد احترام كافة العقائد، والاحترام لعدم الاعتقاد.

وأضاف "السيسي"، خلال حلقة نقاشية بعنوان "حقوق الإنسان بين الحاضر والمستقبل" على هامش فعالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم السبت، الإشكاليات التي كانت موجودة في 2011 هى التي أدت إلى عدم احترام حقوق الإنسان في مصر.

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي، "اللي عايز يسلم يسلم واللي مش عايز ما يسلمش.. ده دين هو حر، اللي هيحاسبه هو واحد بس هو ربنا".