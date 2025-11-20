الجامعة العربية والدول المضيفة يؤكدون رفض تقليص الخدمات المقدمة للاجئين

شارك وفد الأمانة العامة (قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة) في الاجتماع التنسيقي بين الدول العربية المضيفة، وجامعة الدول العربية، قبيل اجتماعات اللجنة الاستشارية للأونروا، والذي عقد بتاريخ 18 /11 /2025، برئاسة السفير د. فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، وعضوية عمرو عبد المنعم مسؤول ملف الأونروا.

وناقش المشاركون خلال الاجتماع أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال اللجنة الاستشارية، على رأسها الوضع المالي للأونروا، مؤكدين ضرورة حشد الدعم المالي لسد العجز.

وأعربوا عن رفضهم لأي تقليص في الخدمات المقدمة للاجئين لما لذلك من انعكاسات إنسانية واجتماعية سلبية على مجتمع اللاجئين، مشددين على ضرورة تجديد تفويض الأونروا من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة دون تعديل أو تقليص باعتباره تأكيدا للالتزام الدولي تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة وفق القرار 194.

وأكد المشاركون أهمية استمرار الدعمين السياسي والمالي لوكالة الأونروا، خاصة في ظل التحديات غير المسبوقة التي تواجهها، سواء على صعيد التمويل أو محاولات تقويض دورها عبر تسييس عملها ونزع الشرعية عنها.