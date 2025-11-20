قطاع الاتصال بالجامعة العربية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

استقبل المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نائب رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال في نطاق التحضير لانعقاد الدورة 55 لهذا المجلس المقرر عقدها الأسبوع المقبل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ستتمحور على تدارس جملة من القضايا الإعلامية والتنظيمية.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير خطابي عن اعتزازه بانعقاد هذه الدورة الوزارية فوق أرض مصر، بلد المقر، مشيدا بما يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمؤسسة دستورية من صلاحيات على صعيد تأمين حرية وتعددية وتنوع المشهد الإعلامي والرقمي الوطني، وبما يطرحه من رؤى ومبادرات بناءة بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الإعلامية العربية للارتقاء بمسيرة العمل الإعلامي وتكريس دوره الحيوي في مختلف المجالات.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لترحيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودعمه لهذا الاستحقاق الدوري، ولوسائل الإعلام المصرية بكافة مكوناتها على متابعاتها المستمرة على غرار مثيلاتها العربية لفعاليات جامعة الدول العربية بقدر عال من المهنية والالتزام بالنظم القانونية والأخلاقية.