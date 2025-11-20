قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
قطاع الاتصال بالجامعة العربية يلتقي رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الديب أبوعلي

استقبل المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نائب رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الاعلام والاتصال في نطاق التحضير لانعقاد الدورة 55 لهذا المجلس المقرر عقدها الأسبوع المقبل بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والتي ستتمحور على تدارس جملة من القضايا الإعلامية والتنظيمية.

وبهذه المناسبة، أعرب السفير خطابي عن اعتزازه بانعقاد هذه الدورة الوزارية فوق أرض مصر، بلد المقر، مشيدا بما يضطلع به المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام كمؤسسة دستورية من صلاحيات على صعيد تأمين حرية وتعددية وتنوع المشهد الإعلامي والرقمي الوطني، وبما يطرحه من رؤى ومبادرات بناءة بصفته عضوا فاعلا في المنظومة الإعلامية العربية للارتقاء بمسيرة العمل الإعلامي وتكريس دوره الحيوي في مختلف المجالات.

كما توجه بخالص الشكر والتقدير لترحيب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ودعمه لهذا الاستحقاق الدوري، ولوسائل الإعلام المصرية بكافة مكوناتها على متابعاتها المستمرة على غرار مثيلاتها العربية لفعاليات جامعة الدول العربية بقدر عال من المهنية والالتزام بالنظم القانونية والأخلاقية.

