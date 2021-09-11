فين المؤسسات الدينية والتعليمية..السيسي يعلق على هروب طالب إعدادي عبر منفذ السلوم

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي على واقعة هروب طالب بالمرحلة الإعدادية عبر منفذ السلوم لدولة أجنبية، عن طريق الهجرة غير الشرعية.

وقال "السيسي" خلال كلمته في حلقة نقاشية بعنوان" حقوق الإنسان الحاضر والمسقبل"، اليوم السبت، هل وسائل الإعلام والتعليم والمؤسسات الدينية قائمة بدورها لما طالب في سن زي ده يشوف الأمل خارج بلده؟.

وأضاف أن الرقابة التنفيذية أهم من الرقابة التنظيرية وسهل إن أقول كلام جميل بس ازاي نحوله لممارسات فعلية، متابعا :"من يومين الأستاذ شريف عامر كان جايب ولي أمر طالب من ضحايا الهجرة غير الشرعية لطالب في الإعدادى.. تفتكر هذا الطالب لو تلقى تعليم جيد هيفكر في الهروب خارج البلاد".





وتابع :"طالب يطلب من والده 25 ألف جنيه للهجرة غير الشرعية فهل التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية بالطريقة دى أولاد في سن 14 و15 سنة يسيبوا مصر ويهاجروا بطريقة غير شرعية لأنه فاقد الأمر ورايح يستفيد من القوانين الموجودة في إيطاليا بسبب سنه واستمراره لسن أكبر".



