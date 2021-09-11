مدير مركز أمراض العضلات بـ عين شمس: عالجنا 25 طفلا من مرضى ضمور العضلات الشوكي

افتتح الدكتور أسامة منصور، وكيل الكليه الطب لشئون الدراسات العليا والبحوث والاستاذ الدكتور هاني عارف استاذ المخ والأعصاب بطب عين شمس و الامين العام للجمعيه المصريه للاعصاب الطب النفسي والأستاذة الدكتوره مها سيد رئيس قسم أمراض المخ والأعصاب والطب النفسي بطب عين شمس والاستاذ الدكتوره عزة عبد الناصر مدير وحدة الأعصاب بطب عين شمس، والأستاذ الدكتورة ناجيه على فهمى مدير مركز امراض العضلات والأعصاب بطب عين شمس ورئيس الموتمر، والأستاذ الدكتورة هبه راشد استاذ مساعد المخ والأعصاب بطب عين شمس وسكرتير عام الموتمر.



المؤتمر الدولي الثاني لأمراض العضلات والأعصاب والذي تنظمه شعبة أمراض العضلات والأعصاب بالجمعية المصرية للأعصاب وجراحة الأعصاب والطب النفسي بالتعاون مع وحدة أمراض العضلات والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس

وجاء ذلك تحت رعاية ا.د محمود شوقى المتينى رئيس جامعه عين شمس .

وأكد أ.د.أسامة منصور وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا، لقد حدث تطورا كبيرا وطفرة فى مجال ضمور العضلات، موضحا إن العلاج الجينى سيتم استخدامه فى العديد من الأمراض وعلى رأسهم علاج السرطان.

كشفت الدكتورة ناجية على فهمى، مدير مركز الأعصاب والعضلات بطب عين شمس، خلال المؤتمر الثانى لمرضى العضلات والأعصاب الذى تنظمه جامعة عين شمس، أنه تم حقن 25 طفلا مصاب بضمور العضلات الشوكى، بالعلاج الجينى، مشيرة إلى أن الطفلين الأوائل تم اختيارهما عشوائيًا من قبل الشركة المنتجة للحقن، أما الــ23 طفلاً الآخرين فهؤلاء كانوا ضمن المبادرة الرئاسية وتم حقنهم فى شهر أغسطس الماضى.

وأشارت إلى، أنه حتى الآن أصبح هناك 3 مراكز لعلاج مرضى الضمور العضلى، وهم: مركز فى مستشفى عين شمس التخصصى، ومركز بمعهد ناصر ومركز فى مستشفى الجلاء العسكرى.

وقالت إن الطفلين الأوائل اللذين تم حقنهما تحسنت حالتهما، موضحة أن الطفل الأول تحسن بعد 6 أشهر، والطفل الثانى تحسن بعد شهرين، وتم عمل التقييم الوظيفى له فى حركات الأطراف العلوية والسفلية، والأطفال الذين تم حقنهم فى أوائل أغسطس يتحسنوا تدريجيا ويتم خضوعهم للعلاج الطبيعى مرتين إلى 3 مرات فى الأسبوع، موضحة إن الاكتشاف المبكر ضرورى، مشيرة إلى أن هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، أكدت على إنه يجب إعطاء العلاج الجيني للأطفال أقل من عامين قبل ظهور الأعراض على الطفل، ونقوم بتقييم حالته، واذا كان له أخ مولود نقوم بعمل التحاليل له لمعرفة مدى وجود الطفرة الجينية لديه.

وقالت إن مرض ضمور العضلات الشوكى الطفل يظهر عليه العلامات بعد شهر إلى شهرين، حيث يكون طفل رخو لا يستطيع تحريك يديه أو قدميه صوته ضعيف والبلع يتأثر ولا يستطيع الرضاعة أو التنفس، وقد يكون بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعى.



وأشارت إلى أنه يوجد فى مصر حاليا 25 عيادة ضمور عضلات تابعة للتامين الصحى وكل أسبوع يحولون الحالات المشتبه فى إصابتها والحالات الأصغر من عامين تأخذ العلاج الجينى والأكبر من عامين تتحول إلى علاج آخر جديد.



وقالت إن العلاج الجيني الجديد عبارة عن علاج جينى يحمل صفات الجين السليم، وهناك حقن أخرى للضمور الشوكى يتم حقنها بالنخاع، موضحة إن مصر هى أول دولة افريقية تقوم بعلاج مرضى ضمور العضلات الشوكي وأول دولة بالعالم تقوم بحقن 23حالة خلال شهر واحد.



جدير بالذكر ان المؤتمر شارك فيه عدد من الخبراء الأجانب واساتذة الجامعات بالطب عبر تقنية الزووم.