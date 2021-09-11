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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"التعليم العالى" تكشف موعد إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

قال الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن اليوم هو الفرصة الأخيرة من المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة، مشيرا إلى إنه من المتوقع إعلان نتائج المرحلة الأولى للتنسيق غدا من خلال الموقع الخاص بتنسيق الجامعات الخاصة.


وأضاف "عبدالغفار" في تصريح خاص لموقع "صدى البلد"، أنه لم يتم تحديد موعد المرحلة الثانية ولكن هذه المرحلة ستشهد طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات الخاصة بالإضافة إلى الطلاب الذين لم ينسقوا بالإضافة إلى طلاب الدور الثاني بالثانوية العامة.

 


وكانت قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني حتى اليوم، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في  ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.
 

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كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني.


وسوف يعلن  الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛  لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي، قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء  اليوم  برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

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