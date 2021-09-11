الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. السيسى ينتصر للمرأة المصرية

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وهى تعد أول استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان في مصر حيث تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة والبناء على التقدم الفعلي المحرز خلال السنوات الماضية في مجال تعظيم الحقوق والحريات والتغلب على التحديات في هذا الإطار بهدف المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخا لما تقوم به الدولة في مجالات دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.

والمرأة المصرية حصلت على حقوقها منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة، الذى واجه التحديات من أجل أن يحقق للمرأة التمكين سواء اجتماعى أو اقتصادى أو سياسي.



حققت المرأة المصرية الكثير من طموحاتها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة بعد أن جعل عام 2017 هو عام المرأة، وبدأت وقتها الإنجازات حيث أطلق استراتيجية 2030 التى يعمل من خلالها على تمكين المرأة اقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، وأكد فى جميع المؤتمرات على دعمه لدور المرأة وحقوقها وأن كل طلباتها ستكون قيد التنفيذ وبالفعل فى عهده خطت كثير من الخطوات الهامة فى تاريخها، ومن بينها:



- إصدار تشريعات وقوانين لحماية حقوق المرأة، من ضمنها "قانون المواريث" والذي يقضي بعقاب الممتنعين عن سداد ميراث المرأة أو حاجبي أي أدلة تثبت حقها في الميراث، وتوثيق الطلاق لحماية الأسر والأطفال من الأذى، وأيضًا تغليظ عقوبة المتحرش لتصل إلى خمس سنوات .



-تفعيل دور المجلس القومى للمرأة بشكل أكبر وقيامه بالكثير من المبادرات الهامة التى تهدف لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين المرأة وتوعيتها بحقوقها والتواصل مع المرأة الريفية ومساعدتها فى تفعيل دورها الاقتصادى والسياسي والاجتماعى.



-أكبر عدد من الوزيرات فى تاريخ مصر 25% فى تشكيل مجلس الوزراء وهذا يبين حرصه على تمكين المرأة السياسى وثقته فى إمكانياتها وبالفعل الوزيرات يؤدين أدوارهن على أكمل وجه وأثبتت وجود الكفاءة والخبرة وأصبحوا قدوة لكثير من السيدات التى ترغب فى العمل العام والخدمة.



-أيضًا دخول المرأة البرلمان بقوة حيث وصلت نسبة مشاركة المرأة فيه 25% وهذا يجعلها مشاركة فى الحياة السياسية وفى التشريعات كلها بقوة .

-اختيار أول مستشارة للرئيس للأمن القومى وهى السفيرة فايزة أبو النجا أول سيدة تتولى هذا المنصب الخطير.



-تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر فتم تمويل 57 ألف مشروع صغير لـ 79 ألف سيدة في برنامج تنمية المرأة الريفية لإيمانه بقدرة المرأة على التغيير خاصة بعد زيادة نسبة المرأة المعيلة.



-تدريب أكثر من 30 ألف من الشباب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، 50% منهم من الفتيات والسيدات للنزول في انتخابات المحليات.



- ذِكر الرئيس الدائم لدعمه للمرأة وحديثه عن النماذج النسائية المصرية لتشجيع الفتيات على العمل والنجاح ، وتصريحه فى منتدى شباب العالم بأهمية دور المرأة فى حياة الأمم ، وتكريمه للنماذج النسائية الناجحة، ومتحدى الإعاقة منهن.



-حرصه على مقابلة المكافحات منهن ،والمشاركات فى العمل مثل سائقة التروسيكل وغيرها من النماذج المشرقة.



-تعيين المرأة كمحافظة يعتبر أول كسر للحاجز الاجتماعى والثقافى ، وبالفعل أثبتت جدارتها فى جميع المناصب.



-مشاركة إحدى الفتيات إلى جانب أحد الشباب فى تقليد الفريق محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربى رتبة فريق أول، خلال المؤتمر السادس للشباب، يؤكد أن المرأة المصرية جنبًا إلى جنب مع الرجل وكان بدعم الرئيس السيسى .



-تصريح الرئيس أن جهود الدولة المبذولة لتمكين المرأة من كامل حقوقها وتكريمها بما تستحقه من تكريم، لا بد أن تليق بما قدمته وتقدمه من تضحيات، وقد وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتمكين المرأة فى إطار رؤية مصر 2030، عبر آليات فاعلة ومستدامة تضمن تنفيذها على الوجه الأكمل.

-كما ساعد الرئيس فى تغيير عدد من القوانين أهمها :

-قانون تغليظ عقوبة الختان

-قانون الخدمة المدنية وحقوق المرأة العاملة

- قانون تجريم الحرمان من الميراث

- قانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة

- قانون الإستثمار وضمان تكافؤ الفرص

- قانون حقوق ذوي الإعاقة

- قانون مواجهة المتهربين من دفع النفقة والمتعنتين عن سداد ديون النفقات

- قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (جرائم التحرش عبر الوسائط الإلكترونية)

-قانون التأمينات والمعاشات وحقوق المرأة في القطاع غير الرسمي والعمالة غير المنتظمة

-قرار توليها مناصب بمجلس الدولة والنيابة العامة الذي أثلج قلوب جميع المصريين.





