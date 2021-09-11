أحمد موسى: كل من تلطخت يده بالدماء مكانه السجن

قال الإعلامي أحمد موسى، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ إن الرئيس أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية كانت تنخر في الدولة المصرية لمدة 90 عاما.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "،: "حضور منظمات المجتمع المدني، اليوم، في احتفالية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان؛ كان كبيرا".

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وتابع الإعلامي أحمد موسى :" النقد مباح لأي فرد داخل الدولة المصرية لكن تحت إطار الوطنية ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" من تلطخت يده بالدماء مكانه السجن ولا حوار معه مطلقا ولا مسار للتسوية مع من تلطخت يده بالدماء ".

ولفت الإعلامي احمد موسى إلى أن الشعب المغربي لفظ جماعة الإخوان الإرهابية مؤخرا، وتلك الجماعة لا مكان لها في مصر أو في المنطقة العربية.