تشيلسي يفوز على أستون فيلا 3-0 في الدوري الإنجليزي

فاز فريق تشيلسي على نظيره أستون فيلا بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

واستطاع روميلو لوكاكو تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 15، بعد تلقيه تمريرة رائعة من ماتيو كوفاسيتش، ليراوغ مدافع أستون فيلا ويسجل الكرة في الشباك معلنًا عن تقدم تشيلسي.

أستون فيلا حاول بعد ذلك تعديل النتيجة، وكانوا قريبين من ذلك في أكثر من مرة، لكن إدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي تألق في التصدي للكرات، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل ماتيو كوفاسيتش الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 49 مستغلًا خطأ فادح من مينجز مدافع استون فيلا في التمرير.

وفي الدقيقة 94، أكد لوكاكو تفوقه وتفوق فريقه بتسجيله الهدف الثاني له والثالث لفريقه بتسديدة رائعة من منطقة جزاء أستون فيلا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 10 نقاط في المركز الثاني، فيما توقف رصيد أستون فيلا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

تشكيل تشيلسي

وضم تشكيل تشيلسي كل من:

في حراسة المرمى: إدواردو ميندي

خط الدفاع: شالوباه - تياجو سيلفا - أنتوني روديجير

خط الوسط: كالوم هودسون أودوي - ماتيو كوفاسيتش - ساؤول نيجيز - حكيم زياش - ماركوس ألونسو.

خط الهجوم: كاي هافرتز - روميلو لوكاكو