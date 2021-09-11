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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«مستقبل وطن» كفر الشيخ: نسعى مع نواب الحزب لإخراج مركز الكلى للنور

جانب من لقاء المواطنين
جانب من لقاء المواطنين

واصلت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ استقبال المواطنين من أبناء المحافظة للقاء نواب الحزب لتقديم الطلبات والشكاوى الخاصة بهم للنواب.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المجتمعي للحزب تحت رعاية المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب وتنفيذاً لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والمهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة.

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وتلقى النائب أشرف عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن اليوم السبت أعدادا هائلة من الطلبات والشكاوى المتنوعة من أبناء المحافظة بحضور المحاسب أحمد علاء جعفر أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ وبعض قيادات وأعضاء الحزب.

وقال النائب أشرف عبدالونيس عضو مجلس الشيوخ، إن معظم الطلبات نقل وندب وتقليل اغتراب وبناء قانوني وطلبات خاصة بالتربية والتعليم وقطاع الصحة وتضامن اجتماعي وشكاوى خاصة بصرف أرض زراعية وطلبات أخرى.


أشار عبدالونيس خلال الاجتماع إلى أنه يسعى خلال الفترة القادمة لاطلاع المسئولين المعنيين على مشكلة أرض مركز الكلى التي تقع في الجهة المقابلة لمركز الكبد والمتوقفة منذ أكثر من 15 عاماً وبحث كافة الأمور المتعلقة تمهيداً لإنشاء المركز الذي أصبح حلماً لأهالي كفر الشيخ بعد إنشاء مركز الأورام ووجود المستشفى الجامعي ومركز الكبد ولم يعد ينقص المحافظة إلا مركز الكلى لافتاً إلى تبنيه إعادة ملف إنشاء مستشفى الأطفال مرة أخرى لما لها من فوائد عديدة لأبناء المحافظة.

من جانبه، أكد المحاسب أحمد علاء جعفر، أمين التنظيم بمحافظة كفر الشيخ، أن معظم الشكاوى والطلبات التي تقدم لنواب الحزب يتم حلها في التو واللحظة أما الأخرى التي تحتاج إلى وقت لحلها فيتم متابعتها مع النواب والمسئولين التنفيذيين حتى يتم الانتهاء من حلها جميعا عدا الطلبات غير القانونية موضحاً أن موضوع إنشاء مركز للكلى بعاصمة المحافظة يحظى باهتمام كبير من الحزب لتخفيف العبء عن أهالينا الذين يذهبون للعلاج بالمحافظات الأخرى ونسعى مع النواب لإخراج المركز إلى النور لخدمة أهالي المحافظة.

ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية وفي إطار تفعيل دور أمانات الحزب بالمحافظات من خلال التنسيق مع نواب الحزب لتلبية احتياجات المواطنين.

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محافظة كفر الشيخ مستقبل وطن كفر الشيخ حزب مستقبل وطن قطاع الصحة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

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